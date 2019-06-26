В Росатоме заявили, что атомная энергетика преодолевает технологические вызовы

ОБНИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Атомная энергетика развивается в России и во всем мире, преодолевая стоящие перед ней глобальные технологические и политические вызовы, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на научной конференции, посвященной 65-летию пуска первой в мире промышленной АЭС в Обнинске.

"Что такое сегодня атомная энергетика в нашей стране и на всей планете? Конечно, мы понимаем, что это ответ на ряд вызовов. Эти вызовы связаны с технологическими изменениями, IV промышленной революцией, они связаны с декарбонизацией и замещением генерирующих мощностей, которые производят выбросы СО2. И вызовы политические. Но несмотря на все это, атомная энергетика нашей страны развивается, и развивается мировая атомная энергетика", - сказал он.

Руководитель атомной отрасли отметил, что Росатому необходимо приложить усилия для поддержки своего мирового лидерства в экспорте технологий за рубеж.

"По количеству заключенных контрактов и начавшихся строек российских АЭС в 12 странах мира мы абсолютные лидеры в мире. 75% экспорта атомных электростанций в мире за Росатомом. Но эти блоки надо построить, научить наших партнеров их эксплуатировать. И на плечах этой победы войти в 2030-е годы, чтобы закрепить и расширить свое лидерство на глобальном рынке", - сказал он.

В качестве заделов для укрепления лидирующих позиций Росатома в мире Лихачев назвал развитие двухкомпонентной атомной энергетики и замкнутого ядерного топливного цикла.

"Мы экспериментально-промышленную площадку проекта "Прорыв" продолжаем строить в городе Северске. На базе этого опыта, этих знаний, нужно опережающими темпами двигаться вперед к созданию мощных промышленных комплексов на основе двухкомпонентной атомной энергетики. И мы сегодня уже ведем с нашими международными партнерами переговоры по реализации такого амбициозного проекта на глобальном рынке", - отметил он.

О Первой АЭС

Включение в энергосеть (пуск) первой в мире промышленной атомной станции в Обнинске (Первая АЭС) состоялось 26 июня 1954 года. После 48 лет успешной работы ее реактор 29 апреля 2002 года был заглушен. В настоящее время АЭС выводится из эксплуатации.

Руководители Росатома, Российской академии наук, Международного агентства по атомной энергии, ведущие российские и мировые ученые-атомщики принимают участие в научно-технической конференции "История, традиции, опыт, знания и кадры атомной энергетики как ресурсы развития в XXI веке", которая проходит в обнинском Доме ученых.