В России разработали экзоскелеты для людей, работающих на вредном производстве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты компании "РнД МГТУ" (создана на базе Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова) рынка "Нейронет" Национальной технологической инициативы разработали серию экзоскелетов, которые помогут специалистам, работающим в сложных производственных условиях, сохранить здоровье и реже уходить на больничный. Об этом ТАСС сообщили в среду в Информбюро НТИ.

Оборудование за счет конструкции разгружает мышцы спины, рук и ног работника, снижая вероятность травм и развития профессиональных заболеваний. Разработчики создали линейку экзоскелетов, предназначенных для разных типов производств: к примеру, снять нагрузку со спины при поднятии тяжестей, частых поворотах и наклонах помогает "мягкий" экзоскелет, а при работе с тяжелым ручным инструментом используется "третья рука" - с ее помощью происходит не только перераспределение веса на конструкцию экзоскелета, но и значительное снижение силы отдачи. В качестве материала для механизмов используются дюраль, эластомеры, армированный пластик и огнеупорная ткань с повышенной износостойкостью. Одна из разновидностей экзоскелета, разработанного в "РнД МГТУ", уже внедряется в производство - опытный образец проходит тестирование на базе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО "ММК").

"По заказу комбината мы сейчас выполняем НИОКР и планируем выпустить первую партию экзоскелетов для металлургической отрасли уже в конце 2019 года. Наше устройство предназначено для дверевого коксовой батареи, который в течение 12-часовой смены постоянно испытывает серьезные нагрузки на позвоночник. Мы продумали экзоскелет так, чтобы сократить вредное воздействие - это разгрузка спины и защита от термического воздействия", - цитирует Информбюро НТИ Дениса Якобчука, директора компании "РнД МГТУ".

Автоматизация на комбинатах и фабриках процессов, в которых сейчас задействованы люди, обойдется владельцам бизнеса в сотни раз дороже и потребует планового ремонта и обслуживания, поэтому экзоскелеты остаются наименее затратным способом уберечь персонал от профессиональных заболеваний и травм, считает Якобчук.

"Промышленный робот стоит около 5 млн рублей, в то время как экзоскелет для работника обойдется в 50 тыс. рублей. Мы создаем пассивные устройства, которые не обладают электронной начинкой и сложными в обслуживании узлами, это обеспечивает простоту и долговечность использования", - продолжил руководитель "РнД МГТУ".

В будущем разработчики намерены создать отдельную линейку облегченных экзоскелетов для дачников, строителей и грузчиков. Проект по созданию промышленных экзоскелетов был одобрена к поддержке рабочей группой НТИ "Нейронет".

"Промышленность и производство сегодня характеризуется тем, что рабочий коллектив со средней квалификацией должен выполнять все более сложные задачи. Это ведет не только к росту уровня компетентности этих людей, но и тому, что они должны больше перемещаться и выполнять больше действий. Экзоскелеты помогают меньше уставать, предотвратить травмы. Они будут востребованы на большинстве производств - там, где нужно не только что-то перетащить, но и долго стоять перед какой-то литейной формой и смотреть, чтобы она правильно наполнялась", - пояснил ТАСС исполнительный директор Отраслевого союза "Нейронет" Александр Семенов.

НТИ

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Так, согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году в России должно быть создано 14 центров компетенций НТИ.

В рамках НТИ одобрены дорожные карты развития технологий по направлениям (рынкам) Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Хелснет, Энерджинет, Технет и Кружковому движению. В числе "сквозных технологий" НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии и прочих.