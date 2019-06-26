Глава РАН заявил, что при формировании ВАК были учтены лишь 20% предложений академии

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Только 20% предложений по кандидатам Российской академии наук (РАН) были учтены при формировании нового состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), то есть мнение академии было учтено в минимальной степени. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Мы признаем, что тот состав ВАК, который есть, больше половины - это члены РАН. Но из того предложения, которое мы сделали относительно этого состава, учтено только 20%. Это не согласование, это, наоборот, учет нашего мнения в минимальной степени. То есть можно говорить о том, что наши члены есть в ВАК, но реально академии наук как организации там нет", - сказал Сергеев.

Ранее президиум РАН на заседании 25 июня поддержал предложение сделать Высшую аттестационную комиссию (ВАК) самостоятельным юридическим лицом, учредителем которого выступит правительство РФ. Кроме того, академики считают, что состав ВАК необходимо согласовывать с Российской академией наук. На президиуме отмечалось, что эти предложения не касаются нынешнего состава ВАК.

Ситуация с ВАК

Ранее правительство России утвердило новый состав ВАК при Минобрнауки России, в которую вошли 139 человек, из которых 94 - новые участники. Председателем ВАК вновь утвержден ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) профессор Владимир Филиппов.

При этом "Клуб 1 июля", в состав которого входят академики и другие ученые, выступил с критикой нового состава ВАК. В частности, против исключения из него участников сообщества "Диссернет", которое занимается выявлением плагиата в научных диссертациях, в том числе политиков и чиновников. В ответ Минобрнауки отметило, что все процессы формирования ВАК являются легитимными и открытыми, а расхождение мнений в вопросах трактовки нормативных документов должно стать основой для профессионального обсуждения.