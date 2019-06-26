РАН выступила против увеличения числа организаций, присваивающих ученые степени

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Увеличение числа научных организаций и вузов, которые имеют право самостоятельно присуждать ученые степени, приведет к разрушению единой системы государственной научной аттестации и сведению на нет функций Высшей аттестационной комиссии (ВАК), считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Если мы говорим, что единая системы государственной аттестации должна быть в стране и она очень важна, мы хотим обеспечить ее максимальную независимость и так далее. Но при этом у нас есть более 20 организаций, которые могут сами присуждать докторские степени. <...> А что тогда делать ВАК? Если 80 или 100 организаций будут присваивать докторские степени и по тому формату, как они захотят. Мы выразили несогласие с этим действием, оно приводит к демонтажу единой системы госаттестации", - сказал Сергеев на пресс-конференции в среду.

По его данным, сейчас право самостоятельно присуждать ученые степени имеют 4 научные организации и 23 вуза. "Мы поддержали решение, что степени могут присуждать Московский и Петербургский государственные университеты, авторитет которых не вызывает сомнения. <...> Но зачем это надо было расширять? Надо было сначало посмотреть, как будет работать система в этих вузах, а потом принимать решения", - полагает глава РАН.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, уточняющее критерии и порядок предоставления вузам права самостоятельного присуждения ученых степеней. В частности, утрачивает силу единственный критерий, который касался наличия в высшем учебном заведении как минимум диссертационного совета. Также постановлением уточняется количество студентов, обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры, в соотношении к общей численности учащихся. Из расчета показателя исключается учет студентов, проходящих обучение в магистратуре, а значение самого показателя снижается с 20% до 5%.

Помимо этого, теперь будут дополнительно учитываться публикации, индексируемые в международной базе данных Scopus, что, в свою очередь, дополнительно обеспечит возможность включения в список вузов гуманитарного, общественного и медицинского профилей.