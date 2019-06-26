Ученые выяснили, что полчаса занятий спортом в день защитят от кровоизлияния в мозг

ХЕЛЬСИНКИ, 26 июня. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Всего лишь полчаса занятий спортом в неделю могут предотвратить риск внезапного кровоизлияния в мозг. К такому выводу пришли ученые из Хельсинкского университета по результатам проведенного ими исследования.

Речь идет о субарахноидальном кровоизлиянии (САК), или кровоизлиянии в субарахноидальное пространство мозга - полость между паутинной и мягкой мозговыми оболочками. Оно может произойти спонтанно, обычно вследствие разрыва артериальной аневризмы или в результате черепно-мозговой травмы. До половины случаев САК заканчиваются летальным исходом, 10-15 % больных погибают еще до поступления в клинику.

Более ранние исследования показали, что риски этого кровоизлияния увеличивают курение и высокое давление, однако влияние на них физической активности было мало изучено.

Финские специалисты в ходе своего исследования использовали данные примерно 70 тыс. финнов и наблюдали за тем, как на их здоровье воздействовал спорт. "Согласно полученным результатам, уже полчаса умеренной физической активности в неделю снижает риск САК на 5%, и эта взаимозависимость возрастает по мере увеличения спортивной нагрузки", - отметили в Хельсинкском университете.

Добиться положительного результата, указали ученые, можно, например, если ходить пешком на работу, ездить на велосипеде или кататься на лыжах.

По словам одного из специалистов Йони Линдбома, если четыре раза в неделю по полчаса гулять или совершать велопрогулки, риск кровоизлияния уменьшается уже на 20%, причем независимо от возраста и пола. Он считает, что сам по себе результат исследования оказался логичным, поскольку спорт в целом помогает предотвращать многие другие сердечно-сосудистые заболевания, однако то, насколько значительным является его влияние на риски САК, "стало сюрпризом".