РАН отрицает срыв сроков экспертизы научных проектов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) проводит экспертизу проектов и отчетов научных институтов и вузов, без положительного заключения которой они не могут получить финансирование из бюджета; по графику фактов срыва срока ранее выявлено не было. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Одна из основных функций РАН - экспертиза научно-технических программ и проектов, предусматривающих проведение научных исследований и разработок. В частности, академия проводит экспертизу проектов и отчетов научных организаций, а с конца 2018 года (в соответствии с постановлением правительства) и вузов, подведомственных Минобрнауки РФ.

"В каких-то случаях нам говорят, что мы теперь занимаемся глобальной экспертизой, от нас зависит, насколько будет соблюдаться правильный график экспертизы. Эта экспертиза фактически разрешает или не разрешает тратить деньги (из бюджета на финансирование научных проектов - прим. ТАСС). Есть к академии наук претензии, что РАН не выдерживает сроки. После получения таких претензий каждый раз обращаюсь к экспертному управлению, и мне показывают, что график РАН выполняет", - сказал Сергеев.

Он добавил, что на экспертизу РАН отводится месяц-полтора. "Но мы ее не можем начать, например, потому что не пришли документы из министерства. А оно поздно прислало, потому что еще где-то есть задержки. Нормальный бюрократический процесс. И далее будут такие процессы, связанные с торможением нашей бюрократической системы", - сказал глава РАН.

По словам Сергеева, со стороны академии сделано все возможное, чтобы никаких запозданий с процессом экспертизы не было. При этом он отметил, что объем экспертизы - огромный.

"Мы ожидаем десятки тысяч документов, которые РАН должна проэкспертировать. Уже проэкспертировали более 10 тыс. документов", - пояснил глава РАН.