В ЦНИИмаш завершились испытания герметичного корпуса научно-энергетического модуля

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты ЦНИИмаш завершили испытания герметичного корпуса Научно-энергетического модуля (НЭМ), которые подтвердили его соответствие техзаданию. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Роскосмоса.

"Испытания, проведенные во ФГУП ЦНИИмаш, подтвердили соответствие герметичного корпуса НЭМа требованиям технического задания, по которому срок орбитальной эксплуатации модуля составляет 15 лет", - говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.

Модуль разрабатывается в Ракетно-космической корпорации "Энергия". Сейчас на заводе собираются макеты для вибропрочностных испытаний. Испытания негерметичного отсека прошли в феврале.

Также оба корпуса признаны соответствующими требованиям по прочности по итогам статических испытаний. Позже оба отсека используют при изготовлении тренажера для гидролаборатории.

Научно-энергетический модуль должен отправиться к МКС в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор Дмитрий Рогозин в мае на лекции в МГУ имени М. В. Ломоносова.