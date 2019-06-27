Бразильские археологи открыли новый вид динозавра

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 июня. /ТАСС/. Бразильские археологи сообщили об открытии неизвестного ранее вида динозавра, обитавшего на юге крупнейшей латиноамериканской республики. Останки древней рептилии обнаружены при раскопках палеонтологического памятника Крузейру-ду-Уэсти в штате Парана.

"Это невероятное открытие, поскольку речь идет о первом динозавре, обнаруженном в нашем штате. Кроме того, мы редко наталкиваемся на останки хищных ящеров в хорошо сохранившемся состоянии", - приводит телеканал Globo слова президента Бразильского палеонтологического общества Ренато Пирани Гиларди. "Если раньше считалось, что в нашем регионе, в отличие от Северной Америки и Европы, динозавров не было, то теперь понятно, что нам только предстоит их найти", - полагает он.

Отличительной чертой нового вида ящера, получившего название Vespersaurus paranaensis, является уникальное строение задних опорных конечностей. По мнению ученых, работавших над воссозданием облика хищника, он передвигался опираясь буквально на один мощный палец ноги, в то время как остальные, также с длинными острыми когтями, использовал для охоты. Размеры бразильского динозавра, населявшего регион около 90 млн лет назад, были достаточно скромными: длина не превышала 1,5 метра, высота - 80 см, а вес - 15 кг.

Первые останки рептилии этого вида были обнаружены еще в 70-х годах прошлого века, однако их изучение началось сравнительно недавно, и сперва из-за легкого костного каркаса их ошибочно отнесли к птерозаврам - летающим ящерам мезозойской эры. Последующие находки и их более углубленное изучение позволило коллективу археологов из университетов штатов Парана и Сан-Паулу совместно со специалистами из палеонтологического музея Крузейру-ду-Уэсти, исправить ошибку коллег.