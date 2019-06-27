РВК начала набор экспертов для участия в подготовке международных стандартов AI

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) объявила о начале приема заявок в экспертную группу технического комитета "Искусственный интеллект" по разработке стандартов в области искусственного интеллекта при объединенном техническом комитете Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO) и Международной электротехнической комиссии (International Electrotechnical Commission, IEC), сообщила в четверг пресс-служба РВК.

ISO и IEC являются ключевыми организациями в области международной стандартизации и единственными, документы которых носят статус стандартов. За стандартизацию направления ключевых цифровых технологий в рамках этих организаций отвечает подкомитет SC42 Artificial Intelligence Объединенного технического комитета ISO/IEC.

"Для вовлечения представителей России в процесс международной стандартизации профильный технический комитет на базе РВК формирует экспертную группу для участия в реализуемых SC42 проектах. <…> Получить подробную информацию и подать заявку на участие в работе подкомитета SC42 в качестве эксперта можно в срок до 15 июля. Заявки принимаются как от физических, так и от юридических лиц, определивших своих представителей", - говорится в сообщении.

Подкомитет SC42 объединяет 10 рабочих групп, решающих различные вопросы унификации и обеспечения качества технологий искусственного интеллекта. Разработка стандартов ведется в рамках проектов, которые утверждаются голосованием участников подкомитета. Эксперты создают международные стандарты в областях терминов и определений, эталонной архитектуры больших данных, управления рисками и этических вопросов. Ближайшее заседание подкомитета пройдет 7-12 октября в Японии.

"Участие в разработке международных стандартов - наряду с прочей международной научно-технической активностью - позволит защитить интересы отечественных разработчиков систем искусственного интеллекта на зарубежных рынках и плотнее интегрировать российскую науку в мировое сообщество. Особенно важно приступать к этой работе сейчас, на ранней стадии создания нормативной базы, когда "правила игры" еще жестко не зафиксированы и могут выстраиваться с максимальным учетом интересов российских компаний", - считает председатель технического комитета, директор по научным проектам НИУ "Высшая школа экономики" Сергей Гарбук, чьи слова приводятся в сообщении.

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы, уставный капитал составляет более 30 млрд руб. 100% капитала принадлежит РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 27, их суммарный размер - 51,3 млрд руб. Доля АО "РВК" - 26,8 млрд руб.