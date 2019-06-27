Российские ученые выяснили характеристики элементов памяти в органической электронике

ТАСС, 27 июня. Российские ученые выяснили, как элементы памяти органической электроники, создаваемой на базе производных углерода, взаимодействуют с электрическими характеристиками этих устройств. Полученные данные помогут в разработке новых функциональных материалов для органической электроники, сообщила в четверг пресс-служба Сколковского института науки и технологии (Сколтеха).

"Исследователи из Сколтеха, Института проблем химической физики Российской академии наук (РАН) и Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН смогли установить взаимосвязи между строением фотохромных молекул и электрическими характеристиками устройств памяти на их основе. Это открывает широкие возможности для направленной разработки новых функциональных материалов для органической электроники", - говорится в сообщении.

Органическая электроника в последнее время развивается очень интенсивно. Гибкие тонкопленочные электронные схемы, сенсоры, дисплеи, солнечные фотопреобразователи и аккумуляторы, светодиоды и другие компоненты уже активно интегрируют в упаковку продуктов (smart package), одежду (носимая электроника, electronic textile), наносят на кожу человека (electronic skin), используют в робототехнике, протезировании, медицине и т.д. Практическое внедрение органической электроники требует разработки всех ее компонентов, в том числе специальных элементов памяти.

Для создания элементов памяти органической электроники перспективными считаются фотохромные соединения: их молекулы по природе своей уже являются однобитными ячейками памяти, так как под действием света могут менять свое состояние, выступая своего рода "0" и "1" в двоичной системе компьютеров. Но современные технические возможности не позволяют надежно переключать лишь одну молекулу и регистрировать ее состояние. Поэтому приходится интегрировать фотохромные молекулы в более сложные и большие по размеру системы.

Ранее группа исследователей под руководством профессора Сколтеха Павла Трошина разработала структуру особых органических транзисторов со светочувствительным фотохромным слоем. Однако оставалось непонятным, как структура и свойства фотохромного материала влияют на электрические характеристики устройств. В своей новой работе команда ученых смогла установить взаимосвязи между строением фотохромных молекул и электрическими характеристиками.

"Найденные корреляции между особенностями молекулярного строения фотохромных соединений и электрическими характеристиками изготовленных на их основе устройств закладывают надежную основу для направленной разработки нового поколения материалов для органических элементов памяти и фотодетекторов," - отметила соавтор работы Долгор Дашицыренова, слова которой приводят в сообщении.