Резидент "Сколково" запатентовал технологию, позволяющую снизить число ДТП в два раза

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Резидент кластера информационных технологий фонда "Сколково" запатентовал систему транспортной безопасности Skytracking Transport Security, которая с помощью видеоанализа позволяет в режиме реального времени контролировать состояние водителя и транспортного средства, выявлять опасные случаи на дороге. Об этом сообщила в четверг пресс-служба фонда.

"Компания "Скайтрэк", резидент Кластера информационных технологий Фонда "Сколково", получила патент на интеллектуальную систему транспортной безопасности Skytracking Transport Security. С помощью видеоанализа она позволяет в режиме реального времени контролировать состояние водителя и транспортного средства", - говорится в сообщении.

Цифровая платформа Skytracking Transport Security (STTS), основанная на технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения, позволяет непрерывно вести мониторинг состояния водителя, выявлять опасные ситуации на дороге и реагировать на них в режиме реального времени. В момент регистрации инцидента система уведомляет водителя голосовым предупреждением, что позволяет снизить риск ДТП до 50%. Именно такой процент аварий, согласно международной статистике, происходит из-за невнимательности водителя.

"Данные о поведении за рулем и стиле вождения могут быть использованы в системе мотивации водителей. Кроме того, идентификация водителя позволит контролировать доступ к управлению транспортным средством, в том числе в целях борьбы с террористическими угрозами", - добавили в пресс-службе. STTS уже успешно прошла пилотные испытания на предприятиях общественного транспорта Великого Новгорода (АО "Автобусный парк") и Оренбурга (МКП "Оренбургские пассажирские перевозки").

"Компания "Скайтрэк" разработала уникальную систему, нацеленную на снижение ДТП на основе применения технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Skytracking Transport Security стала первой в России комплексной системой транспортной безопасности, позволяющей в режиме реального времени удаленно отслеживать угрозы на транспорте и принимать меры для их устранения", - сказала руководитель направления "Телеком и Медиа" кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Ольга Оксер, слова которой приводят в сообщении.