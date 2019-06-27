РАН: строительное лобби и фирмы-непрофессионалы стали вызовом для спасательной археологии

Спасательные археологические работы направлены на сохранение объекта археологического наследия. Такого рода работы проводятся специализированными научными организациями. Ведение спасательных работ допускается только при наличии разрешений, выданных Минкультуры РФ при согласовании с РАН.

"Заметное увеличение масштабов спасательных археологических раскопок в России произошло благодаря ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия, положения которой были учтены в законодательстве страны. При этом принятие Федерального закона №315 от 22 октября 2014 года привело к созданию мощного лобби застройщиков. За последние два года мы столкнулись с несколькими попытками изменить этот закон, который, как в европейских странах, вводит обязательную предварительную разведку территории перед любой строительной активностью на земельных участках. Такие попытки предпринимались, поскольку, по мнению застройщиков, эти работы увеличивают сроки и стоимость строительства", - сказала Энговатова, выступая с докладом на международной конференции "Археология в XXI веке". При этом, добавила она, сроки археологических работ реально сделать "процедурно более короткими", и ученые готовы обсуждать этот вопрос как с Минкультуры, так и с представителями деловых кругов.

Другой проблемой является большое количество частных археологических компаний, многие из которых демпингуют, стремясь выиграть тендеры на спасательные работы, но при этом заинтересованы исключительно в получении прибыли, добавила Энговатова. По ее словам, появились примеры, когда археологические памятники были полностью загублены в результате таких "псевдоработ".

"Спасательными археологическими работами РАН в последнее десятилетие охвачена почти вся территория РФ, но в процентном отношении РАН несколько уменьшила свое присутствие в этом секторе: там сейчас работает много частных организаций. Нередко их деятельность нацелена только на получение прибыли и совсем не ориентирована на научные результаты. Это серьезный вызов для современной научной археологии в России. Конечно, есть контроль качества со стороны Научного совета по полевым исследованиям при РАН, но иногда этого мало: можно лишить нерадивого коммерческого археолога права на дальнейшие работы, но вернуть погубленный из-за некачественных исследований памятник уже невозможно", - отметила замдиректора ИА РАН.

По ее словам, идея проведения тендера на спасательные археологические работы противоречит научному статусу памятников археологии, однако в настоящее время это объективная реальность как в России, так и в некоторых странах Европы. "Надо совместно искать решение этой проблемы. Раньше нам помогала апелляция к опыту Запада. Возможно, сейчас можно обратиться и к опыту Востока? Например, в Китае, где велика роль Академии наук в проведении спасательных работ при проведении крупных строек, подобных тендеров не проводят", - заключила Энговатова.

Спасательная археология в СССР и России

Практика спасательных археологических работ и связанное с этим законодательство сформировались в Советском Союзе в 1920-1930-е годы на опыте крупных строек индустриализации. В начале 1930-х годов в стране была создана система, по которой в бюджете всех крупных строительных проектов отдельной строкой были прописаны средства на проведение многолетних археологических спасательных работ. Все соответствующие исследования осуществляли государственные специализированные организации, преимущественно Академия наук СССР, иногда музеи и вузы. В результате были проведены масштабные спасательные раскопки при строительстве всех ГЭС, каналов, работах по мелиорации; итоги исследований были опубликованы, коллекции поступили в государственные музеи, а полные научные отчеты поступили на вечное хранение в Академию наук.

С распадом СССР система претерпела кардинальные изменения: появилась частная собственность на землю и частные фирмы в строительстве и археологии. Госфинансирование науки сократилось, при этом выросло число спасательных работ, но их заказчиками выступали уже негосударственные предприятия. В то же время Академия наук осталась ключевой организацией в сфере регламентации всех археологических работ на всех территории страны, в том числе спасательных. Коллекции археологических находок до сих пор являются госсобственностью, даже если они были обнаружены на частных землях. Осталась неизменной и система централизованного хранения отчетов обо всех проводимых в России археологических работах в госархиве Академии наук на базе Института археологии РАН.

В 2011 году Россия ратифицировала Европейскую конвенцию об охране археологического наследия, в которой учтены многие угрозы для памятников археологии. Положения конвенции нашли отклик в двух федеральных законах - № 245-ФЗ и № 315-ФЗ (2013-2014 годы), направленных соответственно против "черного копательства" и на создание четкого алгоритма действий для всех видов спасательных археологических мероприятий при строительстве и хозяйственной деятельности. Благодаря этим изменениям в законодательстве в РФ выросло число археологических работ - количество разрешений на их проведение по сравнению с советскими временами выросла в несколько раз. Однако по числу археологических исследований РФ еще отстает от европейских стран: например, в Польше ежегодно проводится около 5 тыс. спасательных исследований, тогда как в России - менее 2 тыс.

О конференции

Международная научная конференция "Археология в XXI веке" проходит 26-27 июня в здании Президиума РАН в Москве. Встреча приурочена к празднованию 100-летия российской академической археологии, 190-летию Германского археологического института и 25-летию его сотрудничества с Институтом археологии РАН. Ученые из обоих институтов, а также из Института истории материальной культуры РАН и их коллеги из Великобритании, Испании, Израиля, США и Китая выступают с сообщениями о новых подходах к изучению и реконструкции археологических памятников, о естественнонаучных методах исследований и проблемах охраны культурного наследия.