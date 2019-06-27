Полное затмение Солнца произойдет 2 июля, но россияне его не увидят

ТАСС, 27 июня. Жители Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение в следующий вторник, 2 июля. Свидетелями затмения станут жители таких стран, как Чили и Аргентина, а вот россиянам это зрелище будет недоступно, сообщил в четверг на своем сайте Московский планетарий.

"Через неделю, 2 июля 2019 года произойдет полное затмение Солнца. Максимальная фаза затмения <...> наступит в 22:23 по московскому времени. Продолжительность полной фазы - 4 минуты 33 секунды. Это затмение лучше всего будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине", - говорится в сообщении.

В течение 2019 года должно произойти пять затмений: три солнечных и два лунных. "Кроме полного затмения Солнца [2 июля], все четыре затмения доступны для наблюдений с территории России", - отмечается на сайте Московского планетария.

Затмения Солнца и Луны можно наблюдать раз в шесть месяцев. Во время затмений Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля, то лунное. Длительность полных затмений Солнца, при котором солнечный диск скрыт полностью, не превышает 7,5 минуты, затмение, при которых Луна закрывает большую часть Солнца (частное затмение), может длится до двух часов.