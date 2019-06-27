Профсоюз РАН указал на четырехкратный разрыв в зарплатах сотрудников научных институтов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Разрыв в зарплатах научных и ненаучных сотрудников, к которым относятся техники и инженеры, институтов Российской академии наук (РАН) достигает четырех раз, что неприемлемо для нормальной работы научных организаций. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции председатель профсоюза работников РАН Виктор Калинушкин.

"Выполнение указа президента (о повышение зарплат ученых до 200% от средней по региону - прим. ТАСС) привело к увеличению оплаты труда ученых, особо это заметно в крупных городах, например, Москве и Санкт-Петербурге. Но в результате образовался целый блок дисбалансов. Например, образовался большой разрыв между зарплатой научных и ненаучных сотрудников. Зарплата последних составляет около 50% средней по региону. Такой разрыв негативно сказывается на общей работе научных институтов", - сказал Калинушкин.

По словам главы профсоюза РАН, речь идет о техническом и инженерном персонале научных институтов, которые, например, задействованы в обеспечении работы научных установок, в том числе класса мегасайенс. И без их работы ученые не смогут проводить серьезные исследования. Кроме того, по его словам, наблюдается разрыв в зарплатах научных сотрудников в разных регионах. Например, в Москве средняя зарплата - в районе 70 тыс. рублей, а есть регионы где этот показатель на уровне 20-22 тыс. рублей.

"Еще одна проблема: необходимость выполнения указа президента привела к тому, что все свободные средства институты направляют на повышение зарплат, что не позволяет нормально выполнять научных работу - тратить деньги на исследования, командировки и так далее. <...> При этом средства нацпроекта "Наука" направлены на важные, но локальные задачи - содержание флота, установок мегасайенс, создание 15 научно-образовательных центров", - сказал глава профсоюза РАН.

Он напомнил, что на обновление приборной базы в рамках нацпроекта в 2019 году запланировано 4,5 млрд рублей. Однако, когда доллар стоил на уровне 30 рублей, то есть в два раза ниже, чем сейчас, только институты центральных регионов закупали оборудование на 2 млрд рублей ежегодно. Средства нацпроекта без общего увеличения финансирования науки в РФ, по словам Калинушкина, не решат всех проблем, и не позволят стране войти в пятерку ведущих научных стран к 2024 году.

Нацпроект "Наука"

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - до 2024 года включительно.

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

На достижение результатов национального проекта "Наука" за период с 2019 по 2024 год запланировано финансирование в объеме 635,9 млрд рублей, в том числе 404,7 млрд рублей из федерального бюджета.