В РАН назвали избыточным количество научных институтов в России

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Число научных институтов в России избыточное, что приводит к неэффективному расходованию средств на науку и отсутствию прорывных научных исследований. Такое мнение высказал в четверг на пресс-конференции вице-президент Российской академии наук Юрий Балега.

"Я считаю, что у нас избыточное количество институтов и не очень хорошо с концентрацией усилий на важных направлениях. И здесь виновато само научное сообщество, оно разрасталось все эти годы, каждый научный лидер тащил за собой создание нового института. И этот институт, как правило, становился институтом одного поколения", - сказал Балега.

В качестве примера он привел астрономию. Так, был создан ряд крупных обсерваторий - Пулковская, Специальная астрофизическая, Крымска, - все это, по словам Балеги, лаборатории одного поколения.

"Пришла молодая команда, были задачи, они решались. А потом начинается затухание. И здесь бы как раз руководству науки - тогда это была академия наук, сейчас - Минобрнауки - принять меры, сконцентрировать ресурсы на самых важных направлениях. А у нас про продолжается тление и разбазаривание средств. Поэтому недостаточно эффективна наша наука", - сказал Балега.

Кооперация институтов

Балега, который является физиком и астрономом, привел данные расчетов, согласно которым на прорыв и выведение российской астрономии на передовые позиции нужно примерно 2 трлн рублей.

"Чтобы построить новые телескопы и заняться современной программой исследований. Это же сопоставимо с бюджетом всей страны. Либо, что является правильным, нужно вступать в консорциумы с Европой, Азией, Китаем и так далее. И скачкообразно преодолеть то отставание, которое создавалось десятилетиями. Я вам скажу, что в астрономии в России 50 лет не создавался ни один крупный телескоп. Какие вы хотите результаты? Какую публикационную активность?" - сказал вице-президент РАН.

По его словам, сейчас активно обсуждается проблема сохранения Пулковской обсерватории в Петербурге. Однако главный ее научный инструмент был по репарации получен в 1930-х годах из Германии. И по возможностям уступает оборудованию, например, американских астрономов - любителей.

"А мы боремся за наследие и считаем, что можно делать там большую науку. Нет, конечно. Большая наука требует колоссального напряжения усилий. Надо преодолеть местечковый подход. Наука сейчас очень динамично развивается, это касается любой науки", - отметил вице-президент РАН.