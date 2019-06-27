Ученые исследовали найденные в Крыму останки древней птицы возрастом не менее 1,5 млн лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Российские палеонтологи исследовали обнаруженные в крымской пещере при строительстве трассы "Таврида" останки древней птицы, которая крупнее и выше современного африканского страуса минимум втрое. Результаты их работы опубликованы в международном издании Journal of Vertebrate Paleontology, сообщила в четверг пресс-служба Палеонтологического института имени Борисяка РАН.

Пещеру с останками древних животных обнаружили летом 2018 года у поселка Зуя Белогорского района, в районе строительства автотрассы "Таврида". По данным Российского географического общества, она начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м.

"Группа исследователей из Палеонтологического института и Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) описала из недавно открытой в Крыму пещере "Таврида" кости вымершей в плейстоцене гигантской нелетающей птицы Pachystruthio dmanisensis, превышавшей по весу современного африканского страуса по меньшей мере в три раза", - говорится в сообщении.

По расчетам ученых, масса тела птицы приближалась к 450 кг, в то время как самая крупная из современных птиц - африканский страус - весит не более 150 кг. В высоту она могла достигать 3,5 м. "Анализ ископаемых материалов позволяет заключить, что эти исполинские птицы некогда были достаточно широко распространены на территории Северного полушария в целом и Европы в частности", - отметили в институте, добавив, что возраст находки оценивается приблизительно в 1,5-1,8 млн лет.

Один из авторов публикации, ведущий методист зоологического музея КФУ, палеонтолог Дмитрий Старцев сообщил ТАСС, что кости ископаемого находятся в музее вуза, как в экспозиции, так и в запасниках. В будущем останки планируется выставить в специально создаваемом при пещере "Таврида" научном спелеологическом стационаре.