В Москве умер экс-директор Института российской истории РАН Андрей Сахаров

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Известный советский и российский историк, экс-директор Института российской истории РАН, профессор Андрей Сахаров умер на 90-м году жизни, сообщила в четверг ТАСС ученый секретарь института Нина Быстрова.

"Член-корреспондент Российской академии наук, руководитель Центра "Историческая наука России", советник РАН, заслуженный деятель культуры Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор Андрей Николаевич Сахаров ушел из жизни 26 июня в Москве. Ему было 89 лет. Прощание пройдет 29 июня в 12:00 в московском храме-часовне Михаила Архангела в Кутузовском проезде, похороны состоятся на Химкинском кладбище", - сказала Быстрова.

Сахаров родился в 1930 году в городе Кулебаки Нижегородской области, в 1953 году окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, в 1982 году защитил докторскую диссертацию на тему "Зарождение дипломатии Древней Руси. IX - первая половина X вв.". С 1984 года начал работать в Институте истории АН СССР в должности заместителя директора, а в 1993-2010 годах был директором Института российской истории РАН.

Ученый был видным специалистом по отечественной истории с древнейших времен до наших дней. Он написал и опубликовал около 400 трудов по вопросам историографии и источниковедения, внешней политики России и международных отношений. Исследователь внес большой вклад в подготовку таких многотомных изданий, как "История человечества", "Великая Отечественная война", "История внешней политики России", "Трагедия советской деревни", "История Москвы с древнейших времен до наших дней". Вклад Сахарова в развитие исторической науки, научно-организационной и общественной деятельности отмечен в том числе орденами "Знак Почета", Дружбы Народов и "За заслуги перед Отчеством" IV степени.