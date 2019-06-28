В России изобрели препарат для переработки отходов в топливо и удобрения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Младший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН Анна Фейгина разработала биопрепарат, который помогает превратить органические отходы и вторичное сырье в удобрение и биотопливо. Препарат может быть применен на частной ферме или на промышленном производстве, сообщили в пятницу в пресс-службе Фонда содействия инновациям.

В 2016 году проект получил полумиллионный гранд от Фонда содействия инновациям.

"Инновационная разработка позволяет решить не только актуальную на сегодня проблему утилизации отходов, но и дефицита возобновляемых источников энергии. С помощью биопрепарата можно получать тепло и электроэнергию простым и экологически безопасным способом и подавать их в коммунальные сети. Изобретение обезвреживает такие химикаты как нефть, бензин, мазут, дизельное топливо, машинные, моторные масла и относится к разряду целевых, подходит для разных организаций, будь то частная ферма или большой завод", - говорится в сообщении.

Как поясняется в сообщении, содержащиеся в препарате микроорганизмы в качестве источника питания используют состав загрязнителя. Эти микроорганизмы безопасны для человека и окружающих его организмов, что поможет решить проблему загрязнения почв и водоемов. Препарат может очищать резервуары нефтеперерабатывающих заводов, в том числе и при авариях. Он также может работать даже при низких температурах, что наиболее актуально для России.

На данный момент ведется работа над созданием опытно-промышленного образца. Поданы документа на получение патента.