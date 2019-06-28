У берегов Кипра обнаружили судно римской эпохи с амфорами

Обломки затонувшего корабля римской эпохи обнаружены вблизи курорта Протарас на Кипре. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Департамент древностей Кипра.
"Судно перевозило амфоры... скорее всего, из Сирии и Киликии, прибрежного региона, который сегодня является частью южной Турции", - указано в сообщении.
Divers discover Roman-era shipwreck off Cyprus https://t.co/c48WtWnbET pic.twitter.com/0Gd7YTP6F1— Canoe (@Canoe) 28 июня 2019 г.
Отмечается, что находка считается хорошо сохранившейся. Корабль обнаружили дайверы, сейчас его изучают подводные археологи.
Как считают в Департаменте древностей, изучение корабля "позволит пролить свет на масштабы морской торговли между Кипром и остальными римскими провинциями восточного Средиземноморья".