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У берегов Кипра обнаружили судно римской эпохи с амфорами

Сейчас корабль изучают подводные археологи

Обломки затонувшего корабля римской эпохи обнаружены вблизи курорта Протарас на Кипре. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Департамент древностей Кипра.

"Судно перевозило амфоры... скорее всего, из Сирии и Киликии, прибрежного региона, который сегодня является частью южной Турции", - указано в сообщении. 

Отмечается, что находка считается хорошо сохранившейся. Корабль обнаружили дайверы, сейчас его изучают подводные археологи. 

Как считают в Департаменте древностей, изучение корабля "позволит пролить свет на масштабы морской торговли между Кипром и остальными римскими провинциями восточного Средиземноморья".

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