У берегов Кипра обнаружили судно римской эпохи с амфорами

Обломки затонувшего корабля римской эпохи обнаружены вблизи курорта Протарас на Кипре. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Департамент древностей Кипра.

"Судно перевозило амфоры... скорее всего, из Сирии и Киликии, прибрежного региона, который сегодня является частью южной Турции", - указано в сообщении.