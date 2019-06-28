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Ученые рассказали, как останки древних людей пригождаются в работе генетиков

Найденные археологами кости наших далеких предков позволяют выявлять причины тех или иных генетических предрасположенностей
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Россия
Минобрнауки: система оценки национальных исследовательских университетов будет изменена
Эти вузы во многом обеспечивают присутствие России в глобальных рейтингах университетов, отметила замглавы ведомства Марина Боровская
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