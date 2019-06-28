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Ученые создали браслет, помогающий контролировать эмоции

Участники испытаний стали лучше концентрироваться на своем эмоциональном состоянии

ТАСС, 28 июня. Британские ученые разработали браслет, который меняет цвет, реагируя на изменения эмоционального фона владельца, и помогает ему лучше контролировать свои чувства. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу на портале EurekAlert.

Исследователи Школы вычислений и коммуникаций Университета Ланкастера (Великобритания) создали прототип в виде браслета, который, по замыслу разработчиков, способен помочь людям, страдающим от депрессии, повышенной тревожности и биполярных расстройств. Предполагается, что обладатель браслета будет реагировать на сигналы устройства и усиливать контроль над своим состоянием в моменты резкой смены эмоций. Устройство работает автономно и не нуждается в подключении к компьютеру или мобильным гаджетам.

"Умное устройство, которое можно носить [на руке], изменяет цвет, нагревается, сжимается и вибрирует по мере усиления ваших эмоций и может помочь людям с аффективными расстройствами лучше контролировать свои эмоции", - отмечается в материале.

Для создания браслета применялись термохромные материалы, способные менять цвет при изменении температуры предмета, а также использовались элементы, которые создают эффекты вибрации и затягивания. На этапе тестирования созданных образцов участники испытаний носили их от 8 до 16 часов. За это время устройство подавало сигналы 4-8 раз, сообщая об изменениях эмоционального фона во время беседы, рабочего процесса, просмотра фильмов, игры в баскетбол и проведения досуга.

"Специальный датчик, соприкасавшийся с кожей, улавливал изменения уровня эмоционального возбуждения - посредством измерения кожно-гальванической реакции, с помощью которой регистрируется электрическая активность кожи, - и сигнализировал о них с помощью различных модификаций прототипа", - говорится в статье.

Участники испытаний стали лучше концентрироваться на своем эмоциональном состоянии и причинах его изменения, отмечают авторы изобретения.

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