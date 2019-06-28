Ученые создали браслет, помогающий контролировать эмоции

ТАСС, 28 июня. Британские ученые разработали браслет, который меняет цвет, реагируя на изменения эмоционального фона владельца, и помогает ему лучше контролировать свои чувства. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу на портале EurekAlert.

Исследователи Школы вычислений и коммуникаций Университета Ланкастера (Великобритания) создали прототип в виде браслета, который, по замыслу разработчиков, способен помочь людям, страдающим от депрессии, повышенной тревожности и биполярных расстройств. Предполагается, что обладатель браслета будет реагировать на сигналы устройства и усиливать контроль над своим состоянием в моменты резкой смены эмоций. Устройство работает автономно и не нуждается в подключении к компьютеру или мобильным гаджетам.

"Умное устройство, которое можно носить [на руке], изменяет цвет, нагревается, сжимается и вибрирует по мере усиления ваших эмоций и может помочь людям с аффективными расстройствами лучше контролировать свои эмоции", - отмечается в материале.

Для создания браслета применялись термохромные материалы, способные менять цвет при изменении температуры предмета, а также использовались элементы, которые создают эффекты вибрации и затягивания. На этапе тестирования созданных образцов участники испытаний носили их от 8 до 16 часов. За это время устройство подавало сигналы 4-8 раз, сообщая об изменениях эмоционального фона во время беседы, рабочего процесса, просмотра фильмов, игры в баскетбол и проведения досуга.

"Специальный датчик, соприкасавшийся с кожей, улавливал изменения уровня эмоционального возбуждения - посредством измерения кожно-гальванической реакции, с помощью которой регистрируется электрическая активность кожи, - и сигнализировал о них с помощью различных модификаций прототипа", - говорится в статье.

Участники испытаний стали лучше концентрироваться на своем эмоциональном состоянии и причинах его изменения, отмечают авторы изобретения.