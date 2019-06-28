Ученые изучат влияние изменения климата на загрязнение нефтепродуктами полярных островов

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июня. /ТАСС/. Ученые исследуют влияние изменения климата на особенности загрязнения нефтепродуктами грунта островов полярного архипелага Земля Франца-Иосифа. Как рассказал ТАСС директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов, исследования будут проводиться на островах, где располагались воинские части и полярные станции и были разливы нефтепродуктов.

"Мы будем проводить работы по изучению распределения нефтепродуктов в почвах на Земле Франца-Иосифа в местах загрязнения. Это работа парка и института географии РАН. Мы хотим понять, есть ли влияние изменений климата и какое, как мигрируют нефтепродукты на глубине сезонно-талого слоя многолетней мерзлоты. Это последствия загрязнений на островах, где располагались объекты Минобороны и полярные станции", - сказал Кирилов.

Работы по очистке Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) ведутся с 2012 года. Всего с ЗФИ вывезено более 45 тыс. т отходов, в местах нефтеразливов проводилась рекультивация земель. "Рекультивация была проведена хорошо, но хочется еще улучшить то, что было достигнуто", - отметил собеседник агентства. При оттаивании в летний период большего слоя почвы остатки нефтепродуктов могут проникать глубже. "Интересно изучить, потому что это проблема, которая свойственна будет для всей Арктики. Мы пытаемся установить закономерности" - добавил он.

На Земле Франца-Иосифа работы по очистке практически завершены на островах Земля Александры, Гукера, Хейса и Греэм-Белл, необходимо провести работы на островах Рудольфа и Гофмана.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.