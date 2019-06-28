Ученые предположили, что люди заинтересовались ведением войны в неолите

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Война стала неотделимой частью жизни человечества только в неолите, то есть в позднейшую эпоху каменного века, считает ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Леонид Вишняцкий.

К такому выводу ученый пришел в результате исследований, сопоставив количество обнаруженных при раскопках костей животных и людей с застрявшими в них наконечниками копий и стрел.

Выступая с докладом на международной конференции "Археология в XXI веке" в Москве, ученый отметил, что в обществе преобладает мнение, что человечество и война неразделимы с самой глубокой древности. Такая точка зрения восходит к английскому философу XVII века Томасу Гоббсу. Противоположное мнение высказал французский писатель и философ XVIII века Шарль Монтескье, который считал, что война возникла относительно поздно - когда у людей появились имущество и накопления.

"Обе эти концепции соперничают и в современной археологии <...> Те археологические данные, которые я пытаюсь проанализировать, говорят, что первые явные свидетельства войны именно как социального явления датируются достаточно недавним временем - поздним неолитом, от 8 тыс. до 3 тыс. лет назад", - сказал Вишняцкий.

Ученый отметил, что именно в эту эпоху люди начали укреплять свои поселения, строя стены из камня или сырцового кирпича. "Но мы не можем с уверенностью утверждать, что это военная фортификация, поскольку не знаем, возводились ли эти барьеры для защиты от чужаков, или от диких животных, или, скажем, от потоков грязи. По другим свидетельствам - обнаруженным при раскопках костным останкам с травматическими повреждениями - невозможно определить разницу между боевым ранением и бытовой травмой. Вмятина на черепе из раскопа может указывать и на удар камнем, и на падение с дерева", - добавил археолог.

Третье доказательство - появление в неолите специализированного боевого оружия и снаряжения - более очевидно. "На территории современной Якутии в неолитическом погребении Ымыяхтахской культуры (2200-1300 годов до н. э.) нашли останки человека в доспехах из костяных пластин. Понятно, что подобное снаряжение, как и щиты, пригождались совсем не на охоте", - продолжил Вишняцкий.>

"Теория пронзенных костей"

По словам ученого, получить достаточно верное представление о динамике вооруженного насилия в первобытную эпоху можно, сопоставляя количество костей животных и человека с засевшими в них каменными или костяными наконечниками стрел или обломков другого примитивного оружия.

"Такие свидетельства трудно поставить под сомнение. Они в целом редки, но по мере продвижения от древних эпох к более близким к нашему времени встречаются все чаще. Так, для периода старше 15 тыс. лет назад, в конце верхнего палеолита, известна лишь дюжина случаев обнаружения костей животных в воткнувшихся в них наконечниками - например, в прошлом году в Костенках под Воронежем в ребре убитого мамонта нашли наконечник из бивня его сородича. Но при этом за тот же период в руки археологов не попала ни одна человеческая кость с такими инородными телами", - рассказал Вишняцкий.

За следующую эпоху - самый конец палеолита и мезолита, от 15 тыс. до 8 тыс. лет назад, - число найденных костей животных и человека с наконечниками стрел, дротиков и копий становится примерно одинаковым, сказал ученый. "Опираясь на эти археологические данные, можно говорить о резком росте вооруженных столкновений между древними людьми. Может быть, это и не война, но явные признаки вооруженного насилия, которое в ту эпоху приобрело уже массовый характер - люди стали убивать себе подобных не реже, чем животных", - сказал исследователь.

Дальше, при переходе к неолиту (от 8 тыс. до 3 тыс. лет назад) картина становится еще более "милитаризованной": появляются укрепления, щиты, пращи, булавы и доспехи, а также погребения воинов с соответствующей атрибутикой. "А число обнаруженных учеными костей животных с вонзившимися наконечниками стрел, копий и дротиков резко уменьшается по сравнению с человеческими. С одной стороны, это можно объяснить тем, что люди стали меньше охотиться, поскольку были одомашнены некоторые виды животных, которых стало гораздо проще "довести до кухни". Но в ту же эпоху возрастает число обнаруженных археологами наконечников стрел. В неолите их стали делать намного больше, но все чаще - не для охоты", - указал петербургский археолог.

Таким образом, война в современном понимании - как санкционированное обществом организованное коллективное вооруженное насилие между политически независимыми группами людей - в позднем неолите точно существовала, заключил Вишняцкий.

О конференции

Международная конференция "Археология в XXI веке" прошла 26-28 июня в здании Президиума РАН. Она приурочена к празднованию 100-летия российской академической археологии, 190-летию Германского археологического института и 25-летию его сотрудничества с Институтом археологии РАН. Ученые из обоих институтов, а также из Института истории материальной культуры РАН и их коллеги из Великобритании, Испании, Израиля, США и Китая выступают с сообщениями о новых подходах к изучению и реконструкции археологических памятников, о естественнонаучных методах исследований и проблемах охраны культурного наследия.