В Якутии на выставке инноваций представили робота для очистки водоемов и БАДы из ягеля

ЯКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Биологически активные добавки для лечения сахарного диабета, а также робота-уборщика для очистки водоемов представили в субботу на традиционной выставке Sakha Innovation.

Порядка 30 инноваторов представили новейшие разработки и достижения в области науки и технологического бизнеса республики. Организатором выставки является региональное министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий.

"Ежегодно в последнюю субботу июня в России отмечается День изобретателя и рационализатора. Традиционно в этот день технопарк "Якутия" проводит республиканскую выставку Sakha Innovation. Выставка проводится во время самого масштабного мероприятия Якутии - национального летнего праздника "Ысыах Туймаады", - рассказали в министерстве, отметив, что впервые в этом году состоялся отдельный конкурс для юных изобретателей.

Гости и участники выставки имеют возможность отдохнуть в специальных зонах, погрузиться в мир виртуальной реальности (VR-зона), посмотреть соревнования с роботами, запустить водяные ракеты.

Компания "Механохимические биотехнологии" представила на выставке биологически активные добавки из ягеля. "Олений мох очень популярен в народной медицине, он обладает выраженными антисептическими, антимикробными свойствами. Наши препараты имеют медико-профилактическое назначение: при лечении туберкулеза и сахарного диабета. Также есть спортивное назначение - для ускорения процесса восстановления после тренировок", - рассказал ТАСС директор компании Дмитрий Уаров, отметив, что препарат прошел доклинические и токсикологические испытания.

Ученики детского технопарка "Кванториум" презентовали робота-уборщика, предназначенного для очистки озер от пластика и мусора. Робот имеет форму небольшого катамарана с электрическим приводом. "Между понтонами катамарана расположен совок, который собирает мусор", - рассказал один из разработчиков Владимир Степанов. Ребята планируют разработать вариант робота, собирающий до 20 кг мусора за один выход на водоем и работающего на солнечной батарее.