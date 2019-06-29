День Астероида отмечают в Петербургском планетарии спецпрограммой об этих небесных телах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Специальная программа, посвященная Дню Астероида, который отмечается 30 июня, проходит в Петербургском планетарии, сообщает корреспондент ТАСС с мероприятии. Посетители могут узнать о том, из чего состоят эти небесные тела, и сколько метеоров в настоящее время находятся в непосредственной близости от Земли.

"День Астероида - не то, чтобы праздник, а, скорее, памятная дата. В этот день, 30 июня [1908 года] на землю упал Тунгусский метеорит. Это известное событие, на котором часто спекулируют. Мы же хотим донести правду: многое известно, скорее всего это была комета, поэтому самого метеорита найти не удалось. К тому же мы хотим рассказать, что таких объектов, как кометы и астероиды, великое множество в Солнечной системе", - рассказал ТАСС соавтор программы Иван Гончаров.

Изучение астероидов имеет не только фундаментальное научное значение, но и практическое. Как рассказывает посетителям другой соавтор программы Мария Смирнова, только в ближайшие два месяца недалеко от Земли (на расстоянии, равном орбите Луны) пролетит около сотни небольших космических тел. Наблюдать за ними крайне важно: в любой момент к нашей планете может подлететь объект, подобный знаменитому Челябинскому метеориту. Сегодня ученые научились предсказывать такие события за несколько часов, но если система предупреждения об астероидной опасности будет совершенствоваться, то у спасателей будет больше времени, чтобы при необходимости эвакуировать людей из опасной зоны.

"Наиболее крупные метеориты могут нести реальную угрозу, поэтому очень важно напоминать людям о необходимости слежения за этими объектами, чтобы человечество было всегда вооружено знаниями. Сейчас есть технологии, которые позволяют обнаруживать объекты, летящие к Земле. Но эти системы требуют внимания и вложений и мероприятия, подобные нашему, направлены на то, чтобы привлечь внимание людей, инвесторов к данной теме", - рассказал Гончаров ТАСС.

Также астероиды крайне важно изучать с точки зрения минералогии и далеких, но многообещающих перспектив добычи полезных веществ. Астероиды состоят либо из минералов, либо из металлов, либо из металлов и минералов одновременно. "Может сложиться, что в составе астероидов будут найдены новые минералы, ранее неизвестные нам, которое не могли образоваться на Земле. Также концентрация тех или иных полезных веществ, к примеру золота, может разительно отличаться от концентрации в земных месторождениях", - сказал Гончаров.

Также посетители могут познакомиться с техникой, позволяющей ученым и любителям астрономии наблюдать за метеоритными потоками, кометами и другими объектами на звездном небе.