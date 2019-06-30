Грузинские ученые обнаружили уникальную надпись на стенах храма X века

ТБИЛИСИ, 30 июня. /ТАСС/. Уникальную надпись на древнегрузинском языке, датируемую X веком, обнаружили грузинские археологи на стенах церкви Кочало в Лагодехском заповеднике (край Кахети). Об этом сообщает Национальное агентство по защите культурного наследия Грузии.

По данным агентства, в тексте, который был найден во время работ по очистке церковных стен, по всей вероятности, речь идет о жаловании земель церкви.

"В надписи упоминаются царь Эрети (историческая область Грузии) Адарна и царица Динара. Помимо упоминания царя и царицы, о существовании которых по ей день мы знали лишь из устных источников, уникальность находки заключается в том, что в ней приводятся несколько не известных до сегодняшнего дня имен правителей Грузии и неизвестные топонимы исторической Эрети", - сказано в сообщении агентства.

Полноценное палеографическое изучение надписи продолжится на следующей неделе, а затем будет опубликовано в качестве отчета. Для детального изучения текста надписи в ближайшее время на место отправится группа исследователей.

Церковь Кочало относится к VI-VII векам и представляет двухнефное архитектурное строение. Согласно обнаруженной надписи, к концу X века церковь была монастырем. При нападении персидского шаха Абасса I в 1614-1617 годах Лагодехи опустел. По всей вероятности, тогда и была разрушена церковь Кочало. Храм имеет статус памятника культурного наследия с 2006 года.