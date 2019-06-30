Ученые рассказали, что чувствуют люди "перед смертью"

МОСКВА, 30 июня./ТАСС/. Европейские ученые выяснили, что так называемые предсмертные переживания может испытывать каждый десятый человек, причем вне зависимости от степени опасности ситуации, в которой он оказался. Итоги данного исследования группы специалистов из Дании, Германии и Норвегии были представлены на 5-м Конгрессе Европейской академии неврологии в Осло (Норвегия).

Ученые провели онлайн опрос более 1034 человек из 35 стран, попросив их ответить на ряд вопросов о том, испытывали ли они мистические переживания, связанные со смертью, и какими они были.

289 респондентов сообщили о том, что имеют опыт подобных переживаний, при чем они были одинаково распространены как у людей, которым не грозила смертельная опасность, так и у тех, кто попадал в действительно опасные для жизни ситуации, к примеру, из-за сердечного приступа или автомобильной аварии.

"Опыт, о котором чаще всего сообщали участники своего исследования: аномальное восприятие времени (87%), исключительная скорость мышления (65%), исключительно яркие чувства (63%), чувство отделенности от своего тела или нахождение вне его (53%)", - говорится в пресс-релизе Европейской академии неврологии.

Ученые обнаружили связь между возникновением предсмертных переживаний и фазой быстрого движения глаз - периода сна, для которого характерна повышенная активность головного мозга. Одним из признаков этой фазы являются быстрые движения глазных яблок.