{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ученые рассказали, что чувствуют люди "перед смертью"

Опрошенные специалистами участники исследования рассказали, что чувствовали аномальное восприятие времени, исключительную скорость мышления, яркие чувства, а также чувство отделенности от своего тела
Описание
© AP Photo/ Francisco Seco

МОСКВА, 30 июня./ТАСС/. Европейские ученые выяснили, что так называемые предсмертные переживания может испытывать каждый десятый человек, причем вне зависимости от степени опасности ситуации, в которой он оказался. Итоги данного исследования группы специалистов из Дании, Германии и Норвегии были представлены на 5-м Конгрессе Европейской академии неврологии в Осло (Норвегия).

Ученые провели онлайн опрос более 1034 человек из 35 стран, попросив их ответить на ряд вопросов о том, испытывали ли они мистические переживания, связанные со смертью, и какими они были.

289 респондентов сообщили о том, что имеют опыт подобных переживаний, при чем они были одинаково распространены как у людей, которым не грозила смертельная опасность, так и у тех, кто попадал в действительно опасные для жизни ситуации, к примеру, из-за сердечного приступа или автомобильной аварии.

"Опыт, о котором чаще всего сообщали участники своего исследования: аномальное восприятие времени (87%), исключительная скорость мышления (65%), исключительно яркие чувства (63%), чувство отделенности от своего тела или нахождение вне его (53%)", - говорится в пресс-релизе Европейской академии неврологии.

Ученые обнаружили связь между возникновением предсмертных переживаний и фазой быстрого движения глаз - периода сна, для которого характерна повышенная активность головного мозга. Одним из признаков этой фазы являются быстрые движения глазных яблок.

Теги
ГерманияДанияНорвегия
Хайнаньские специалисты создали передовую систему производства кофе
Ученые разрабатывали методики в течение 24 лет
Читать полностью