В Петербурге впервые открылась Европейская конференция по рассеянию нейтронов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Седьмая Европейская конференция по рассеянию нейтронов открылась в воскресенье в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Этот научный форум проводится в городе впервые.

На конференции, которая будет проходить до 5 июля, специалисты планируют обсудить последние события и достижения в сфере применения рассеянных нейтронов во всех областях науки.

"Для нас неудивительно, но очень почетно, что Европейская конференция [по рассеянию нейтронов] проходит в нашем городе. В нем начиналась российская наука <...> Здесь сформировано более 10% научного потенциала всей страны, [находятся] порядка 300 научных организаций, 70 вузов, более 77 тысяч научных работников", - сказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов на торжественной церемонии открытия, которая прошла в Центральном выставочном зале "Манеж".

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук также отметил научные традиции Петербурга, в том числе именно в сфере рассеяния нейтронов. "Наша конференция совпадает с тем моментом, когда президентом страны объявлена масштабная программа по строительству новой исследовательской инфраструктуры <...> Россия стала неотъемлемой частью мирового научного ландшафта, в первую очередь в области мегасайнс", - сказал он.

"Президент и правительство РФ уделяют большое внимание развитию науки, в том числе такой сфере знаний, как нейтронная физика. Нацпроектом "Наука" предусмотрен ряд масштабных проектов в этой сфере. Одним из наиболее значимых является создание Международного центра нейтронных технологий на базе уникального реактора ПИК", - заявил на церемонии открытия полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Он отметил, что Россия предпринимает существенные усилия для повышения престижа науки. Особое внимание, по его словам, уделяется поддержке молодых ученых и модернизации научно-технической базы.

О конференции

В Седьмой европейской конференции по рассеянию нейтронов участвуют более 650 представителей научного сообщества из 43 стран. В программе заявлены выступления ученых из таких ведущих научных центров, как Курчатовский институт и Объединенный институт ядерных исследований (Россия), Лаборатория Леона Бриллюэна (Франция), германские Юлихский исследовательский центр и Мюнхенский технический университет, Институт Пауля Шеррера (Швейцария), Национальный институт материаловедения (Япония), Национальный институт стандартов и технологий (США) и другие.