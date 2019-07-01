Ученые установили механизм развития хронических форм инфекций, что поможет в борьбе с ВИЧ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Международная группа ученых, в которую вошли специалисты Института вычислительной математики имени Г.И. Марчука РАН, выяснила, каким образом инфекция приобретает хроническую форму в организме животного. Результаты научной работы позволят разработать более современные методы борьбы с ВИЧ и гепатитом В и С, сообщила в понедельник пресс-служба Российского научного фонда, чьим грантом поддержано исследование.

Вирусы лимфоцитарного хориоменингита (ВЛХМ) часто используются иммунологами для исследования механизмов острых и хронических инфекций, в том числе ВИЧ. При этом главным органом, определяющим развитие иммунного ответа на инфекцию, и у людей, и у животных является селезенка. Авторы исследования изучили синтез РНК (рибонуклеиновая кислота, одна из трех макромолекул клетки) в клетках селезенки инфицированных мышей на разных стадиях развития заражения.

"Международный коллектив ученых выяснил на примере экспериментальной модели инфицирования мышей вирусами лимфоцитарного хориоменингита как инфекция может становиться острой или хронической. Результаты исследования позволят разработать методы улучшения иммунного ответа организма для борьбы с такими инфекциями, как ВИЧ, гепатиты B и C", - говорится в сообщении.

Ученые выяснили, что процесс приобретения инфекцией хронической формы характеризуется ослаблением воспалительной реакции моноцитов, которые являются клетками врожденного иммунитета человека. Авторы работы также обнаружили две группы клеток иммунной системы, которые отвечают за этот процесс - останавливают распространение вируса в организме и запускают переход инфекции в хроническую стадию.

"Как оказалось, всему виной взаимодействие Т-клеток иммунной системы, уничтожающих патогены в организме, и дендритных клеток, которые отвечают за клеточный антивирусный иммунитет. Этот факт имеет важнейшее значение для контроля распространения вируса при хронической фазе инфекции <…> Использование и дальнейшее развитие экспериментальной и математической моделей позволит перейти к разработке режимов оптимального управления динамикой вирусной инфекции для восстановления нормального функционирования иммунной системы у больных ВИЧ и другими хроническими инфекциями", - считает соавтор работы Геннадий Бочаров, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Института вычислительной математики имени Г.И. Марчука РАН, чьи слова приводятся в сообщении.

Российские ученые проводили исследования совместно с коллегами из Университета имени Помпеу Фабры (Испания), Института науки и технологий Барселоны (Испания), Медицинского университета Вакаяма (Япония), Осакского университета (Япония) и Кантональной больницы Санкт-Галлена (Швейцария). Статья об исследовании опубликована в журнале Genome Research.