РАН сообщила об удвоении объема археологических работ в России за последние 10 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Объем археологических работ в России за последние 10 лет вырос в два раза, сообщил вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров на площадке микросимпозиума "Естественно-научные методы в изучении культурного наследия" в Петербурге.

"За десять лет общий объем археологических работ в стране увеличился в два раза, это большей частью, правда, спасательные раскопки, иногда очень небольшие, но, тем не менее, заметный рост", - рассказал Макаров, отметив, что стандарты сохранения археологического наследия становятся в стране выше. При этом точное число выданных разрешений на работы ученый не назвал.

Он также отметил, что небольшой цех ученых-археологов не всегда успевает систематизировать и проанализировать большое количество новых находок. В то же время, сказал Макаров, археология становится более открытой наукой, что также является новым вызовом для исследователей.

"Нас спрашивают, что мы нашли, от нас требуют научных комментариев на первых стадиях работ. Мы не можем откладывать ответы на эти вопросы слишком надолго. Конечно, новые темпы и появление новых ярких находок, памятников, которые требуют новых решений, связанных с охраной - все это стимулирует наше взаимодействие с естественными науками", - сказал Макаров.