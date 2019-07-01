ВАК разработает механизм сотрудничества с комиссией РАН по противодействию фальсификациям

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Минобрнауки РФ не отказывалась приглашать на свои заседания представителей комиссии Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований. Однако сперва членам ВАК предстоит разработать и утвердить механизм приглашения на заседания экспертов этой комиссии, сообщил в понедельник председатель ВАК Владимир Филиппов.

Ранее в понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что представителей академии не пустили на заседание, хотя до этого руководство ВАК публично заверяло, что их мероприятия всегда будут открыты для экспертов РАН. Члены академической комиссии назвали действия ВАК "плевком в лицо РАН" и "попыткой подставить министерство".

"На заседании ВАК 28 июня председатель комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований (комиссия РАН) академик Виктор Васильев озвучил предложение о необходимости активно приглашать на заседания экспертных советов ВАК представителей РАН, которое было поддержано <...> Вместе с тем было отмечено, что надо проработать этот вопрос и принять механизм направления и приглашения на заседания экспертных советов ВАК ученых по рекомендации вышеуказанной комиссии РАН", - сказал Филиппов, которого цитирует пресс-служба Минобрнауки.

Он добавил, что никаких иных решений ВАК не принимала, в том числе об "автоматическом участии" в заседаниях президиума ВАК представителей комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований. По словам Филиппова, президиуму ВАК еще предстоит разработать и утвердить механизм приглашения на заседания экспертных советов ВАК (и, возможно, на заседания президиума ВАК) представителей комиссии РАН.

О вопросах фальсификации

Филиппов также сообщил, что ВАК приняла решение о рассмотрении вопросов о фальсификации издания монографий, связанных с какими-либо диссертациями, на основании решений судов Российской Федерации.

"[На заседании президиума ВАК 28 июня] принято решение о том, что рассмотрение вопросов о фальсификации издания монографий, связанных с какими-либо диссертациями, в экспертных советах ВАК будет проводиться на основании решений судов Российской Федерации", - привела пресс-служба Минобрнауки слова главы ВАК.

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что президиум ВАК 28 июня собирался рассмотреть жалобу на диссертацию по экономике профессора МГУТУ Юлии Аношиной. В ее работе, по данным комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, а также сетевого сообщества "Диссернет", есть некорректные заимствования из диссертаций других авторов, а также сфальсифицированы даты публикаций монографий. Однако глава ВАК в итоге отказался заслушивать представителей академии по этому вопросу.

По словам Филиппова, при рассмотрении вопроса о лишении ученой степени на заседании ВАК 28 июня, возник вопрос о заслушивании именно на данном заседании представителя комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований. Однако вопрос о рассмотрении на президиуме ВАК фальсификации по данной монографии заранее не прорабатывался экспертным советом ВАК, не готовился и не согласовывался с руководством ВАК.

"Утвержденная практика работы президиума ВАК такова, что все поступающие по диссертациям материалы предварительно поступают в соответствующий департамент Минобрнауки РФ, затем рассматриваются соответствующими экспертными советами ВАК, которые готовят на заседания президиума ВАК проекты рекомендаций. Регламенты работы экспертных советов и президиума ВАК предусматривают, что на заседания экспертных советов ВАК и президиума ВАК выносятся только материалы, прошедшие регистрацию в установленном порядке в Минобрнауки", - пояснил глава ВАК.

В итоге обсуждения, как добавил Филиппов, президиум ВАК принял решение, что вопросы расследования подделки фактов издания монографий (сроков издания, тиража, изучения документации издательств и тому подобное) не относятся к компетенции экспертных советов - фальсификации в этой сфере относятся к уголовным преступлениям. И рассмотрение таких вопросов в экспертных советах ВАК будет проводиться на основании решений судов, пояснил глава аттестационной комиссии.

Правовая сторона вопроса

По словам главного ученого секретаря ВАК, профессора Московского государственного юридического университета имени О. Е Кутафина (МГЮА) Игоря Мацкевича, понятие фальсификации является сложной правовой конструкцией. Например, в гражданском законодательстве оно отсутствует, в кодексе об административных правонарушениях имеется только одна статья. И наиболее часто понятие фальсификации присутствует только в уголовном кодексе, что, по его словам, "свидетельствует об особой общественной опасности указанных действий".

"Фальсификация - это не просто ложные данные или недостоверные сведения, это такие данные и сведения, которые умышленно искажаются. Доказать умысел в действиях человека, который занимается фальсификацией, может только суд. Подобные доказательства можно добыть только через процедуру специальных экспертиз, часть из которых просто невозможно провести без соответствующего решения суда об их назначении", - процитировала Мацкевича пресс-служба Минобрнауки.

В случае с разбирательством вокруг диссертаций, которое инициировала комиссия РАН, по словам эксперта, ВАК и Минобрнауки предлагается принимать решение об установлении умысла в действиях человека, причем по вопросам, связанным с умышленной фальсификацией им данных.

"Инициаторы спора о фальсифицированных изданиях сами никакой ответственности при этом не несут, поскольку перелагают бремя принятия юридического решения (издания соответствующего приказа, который впоследствии может быть обжалован в суде) на министерство. Характерно, что в случае принятия решения о признании издания фальсифицированным кем-либо из экспертов ВАК, именно этот эксперт затем будет вынужден в суде доказывать обоснованность своего заключения. Инициаторы процесса останутся в стороне", - добавил Мацкевич.