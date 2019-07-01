Российские физики впервые измерили рождение семи элементарных частиц - пионов

"Рождение семи пионов это очень редкий процесс. Модернизация коллайдера ВЭПП-2000 позволяет регистрировать редкие взаимодействия - в том числе большое количество пионов, которые до этого мы наблюдать не могли, не хватало интенсивности пучков. Теперь хватает, и мы можем увидеть даже очень редкие распады, такие как семь пионов", - сказал Солодов.

Шесть из обнаруженных частиц были положительно заряжены, еще один пион оказался нейтральным. Пресс-служба ИЯФа сообщает, что этот результат поможет теоретическому расчету аномального магнитного момента мюона, величина которого складывается из суммы электромагнитных слабых и сильных взаимодействий. Вклад слабых электромагнитных взаимодействий определяется теоретически с высокой точностью, а вклад сильных можно узнать только экспериментально, чем и занимаются сибирские физики.

Результат, полученный новосибирскими учеными, является лишь небольшой поправкой в теоретический расчет. В случае, когда будет доказано различие теоретической и экспериментальной части более чем на пять стандартных отклонений, можно будет сделать вывод о существовании физики за рамками Стандартной модели (теоретическая конструкция в физике элементарных частиц). Сейчас теоретические и экспериментальные результаты отличаются в три-четыре стандартных отклонения. В будущем новосибирские физики планируют измерить все доступные сечения (комбинации частиц).