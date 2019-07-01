Минобрнауки России призвало обсуждать, а не критиковать проект нового закона о науке

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Проект федерального закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ", который в июне был размещен для обсуждения в открытом доступе, следует рассматривать не как готовый документ, который требует одобрения или критики, а как материал для обсуждения. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

Ранее, 26 июня, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев сообщил, что проект нового закона о науке, который Минобрнауки РФ вывесило 7 июня на всеобщее обсуждение, не учитывает критику о его структуре. В частности, в тексте документа многое заимствовано из закона о наукоградах, о технологических долинах, специального закона об МГУ, Сколково и так далее.

По словам Сергеева, "общая претензия - закон не переработан с позиции той критики, которая раньше была".

"Седьмого июня министерство запустило обсуждение законопроекта на сайте краудсорсинговой платформы "ПреОбразование" в целях выявления существующих проблемных вопросов в сфере научной и научно-технической деятельности и формирования правовых механизмов их разрешения. Представленные материалы по законопроекту следует рассматривать не как готовую модель регулирования, которая требует одобрения или критики, а как материал для консультаций", -сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что общественности предложено обсудить ряд наиболее актуальных задач, в числе которых систематизация законодательства. Научная деятельность, как напомнили в Минобрнауки, в настоящее время регулируется разными законодательными актами - об образовании, гражданским кодексом, трудовым кодексом, несколькими специальными законами о ведущих университетах, технико-внедренческих зонах и так далее, что зачастую вносит неразбериху в правовое поле.

"В связи с чем в настоящее время является актуальным вопрос о регулировании научной деятельности на уровне общего отраслевого закона о научной и научно-технической деятельности, насколько это возможно. Обсуждение законопроекта и поставленных задач продлится до сентября 2019 года", - добавили в министерстве.

Федеральный закон "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ" должен заменить действующий базовый закон "О науке и государственной научно-технической политике". Разработчиком законопроекта, работа над которым началась в 2014 году, являлось Министерство образования и науки РФ, а после утверждения новой структуры правительства его разрабатывает Министерство науки и высшего образования.