Археологи обследуют место крушения линкора "Новороссийск" в бухте Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Севастопольские и курские археологи и студенты начали экспедицию к месту крушения линкора "Новороссийск" в Севастопольской бухте, сообщили ТАСС в пресс-службе Севастопольского государственного университета.

"Началась экспедиция по обследованию морского дня в месте, где затонул "Новороссийск" - это было в Севастопольской бухте. В ней, кроме ученых, участвуют студенты СевГУ и Курского государственного университета, учащиеся президентского кадетского училища", - рассказали в пресс-службе.

По данным собеседника, дно обследуют с помощью водолазного снаряжения и подводных дистанционного управляемых роботов. На дне участники экспедиции находят элементы корабельной обшивки, посуда, предметы интерьера и другое. Впоследствии планируется передать находки в музей.

Ранее сообщалось, что линкор "Новороссийск" затонул на севастопольском рейде 29 октября 1955 года в результате двух взрывов. Причины трагедии до сих пор не известны. Выдвигались гипотезы о взрыве донной мины времен войны или собственного боезапаса корабля, диверсии. В этой катастрофе погибло 829 человек, включая аварийные партии с других кораблей эскадры.