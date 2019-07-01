РАН объявила конкурсы на соискание золотых медалей и премий выдающихся ученых в 2020 году

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) объявила конкурсы для российских ученых на соискание золотых медалей и премий. Всего в 2020 году планируется вручить 15 золотых медалей и 32 премии за научные труды, открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки и практики, сообщается в понедельник на сайте РАН.

"Российская академия наук объявляет конкурсы на соискание следующих золотых медалей и премий имени выдающихся ученых, каждая из которых присуждается в знаменательную дату, связанную с жизнью и деятельностью ученого, именем которого названа медаль или премия", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованному списку, всего планируется присудить 15 золотых медалей. Среди них, в частности, награда имени Михаила Сперанского - за выдающиеся научные работы в области государствоведения. Медаль имени Сергея Вавилова - за выдающиеся работы в области физики, имени Ивана Мичурина - за выдающиеся работы в области биологии, имени Игоря Тамма - за выдающиеся работы по теоретической физике и физике элементарных частиц.

Также планируется вручить 32 премии. Среди них - премия имени Алексея Баха - за выдающиеся работы в по биохимии, имени Ильи Мечникова - за выдающиеся научные труды в области иммунологии, имени Николая Миклухо-Маклая - за выдающийся вклад в изучение проблем этнологии и антропологии, имени Константина Скрябина - за выдающиеся исследования в области гельминтологии и паразитологии.

"Золотые медали присуждаются за выдающиеся научные работы, открытия и изобретения по совокупности работ большого научного и практического значения. В конкурсах на соискание золотых медалей могут участвовать лишь отдельные лица персонально. Премии присуждаются за отдельные выдающиеся работы, открытия, изобретения, а также за серии научных работа по единой тематике. При представлении работ выдвигаются лишь ведущие авторы, причем не более трех человек", - пояснили в РАН.