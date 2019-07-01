Ученые определили фигуру, при которой женщины чаще страдают от сердечных приступов

ТАСС, 1 июля. От типа женской фигуры может зависеть риск развития инфарктов и инсультов. В частности, представительницы прекрасного пола с фигурой в форме "яблока" в два раза чаще страдают от инсультов и сердечных приступов, чем обладательницы фигуры типа "груша". К такому необычному выводу пришла группа американских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета Daily Mail.

В эксперименте приняли участие более 2,6 тыс. женщин с нормальным весом. На протяжении 18 лет специалисты из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна (Нью-Йорк) наблюдали за изменениями состояния их здоровья. Особое внимание медики уделили изучению зависимости между распределением жира в организме пациенток и вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом эксперты напоминают, что для фигуры в форме "яблока" характерно то, что жир в основном накапливается вокруг талии, в то время как при наличии фигуры типа "груша" жировые отложения залегают главным образом в области бедер.

Результаты показали, что пациентки, имевшие жировые отложения вокруг талии, в три раза чаще сталкивались с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, чем те женщины, у которых жир скапливался преимущественно в области бедер. Ученые также выяснили, что четверть добровольцев, имевших наиболее выраженную фигуру типа "яблоко", в два раза чаще страдали от инфарктов и инсультов по сравнению с 25% представительниц слабого пола, у которых жир редко откладывался вокруг талии. Причем 25% женщин с фигурой в форме "груши" на 40% реже сталкивались с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, кто обладал узкими бедрами. Это, по словам экспертов, связано с тем, что жир по-разному распределялся вокруг важных внутренних органов, включая печень и поджелудочную железу, которые под его воздействием выделяли в кровь вредные химические вещества, приводившие к нарушению нормального функционирования кровеносной системы.

Специалисты утверждают, что наличие жировых отложений в области бедер может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку такой жир не оказывает негативного воздействия на другие части тела.

"Наши результаты показывают, что женщинам в период постменопаузы, несмотря на нормальный вес, может в разной степени угрожать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от распределения жира вокруг их талии или бедер", - подчеркнул профессор Цибинь Ци из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна. "Жир в брюшной полости выделяет в кровь жирные кислоты и, в свою очередь, связан с повышением уровня холестерина и инсулинорезистентностью, провоцирующих диабет", - добавил он.