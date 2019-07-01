Российские ученые представили способ лечения рассеянного склероза без вреда иммунитету

ТАСС, 1 июля. Ученые из Калининграда и Новосибирска обосновали новый иммунотерапевтический подход в лечении рассеянного склероза, сообщает в понедельник пресс-служба Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта.

"Причиной аутоиммунных заболеваний - таких, как, например, ревматоидный артрит и рассеянный склероз - является активизация патогенных Т-клеток памяти. Существующие способы лечения действует как оружие массового поражения, которое уничтожает больные иммунные клетки вместе со здоровыми. Профессор медицинского института БФУ им. Канта Виктор Селедцов и заведующая лабораторией клеточных биотехнологий новосибирского Института фундаментальной и клинической медицины Галина Селедцова представили теоретическое обоснование нового иммунотерапевтического подхода, направленного на избирательную инактивацию патогенных лимфоцитов и не наносящего вреда здоровым лимфоцитам <...> Статья российских ученых была опубликована в журнале Expert Review of Clinical Immunology", - говорится в сообщении.

Раньше ученые мало что знали о патогенных T-клетках, своего рода локомотивах болезни, но в последнее годы в этом направлении произошел прорыв. В частности, стало известно, какие именно молекулы экспрессируют эти Т-клетки и чем они отличаются от лимфоцитов, защищающих человека от различных болезней, рассказал Селедцов. Эти молекулы можно использовать как маркеры для обнаружения и уничтожения болезнетворных Т-клеток специфическими моноклональными антителами.

"В своей работе мы описали три вида молекул, которые экспрессирует патогенная T-клетка, и предложили уничтожать ее с помощью трех моноклональных антител, вводимых пациенту в субоптимальных дозах. Важно, что эти три антитела, действуя совместно, создают оптимальные условия для разрушения патогенных, но не здоровых клеток", - приводятся в сообщении слова профессора.

Он также отметил, что новый метод прост и относительно дешев, поскольку моноклональные антитела довольно легко синтезируются. Метод также является универсальным, так как с его помощью можно лечить разные виды аутоимунных заболеваний, а главное - безопасным, поскольку не наносит вреда здоровым клеткам и тканям, добавил ученый. "На сегодняшний день препараты, которые прописывают пациентам, подавляют иммунную систему, а их долгий прием наносит существенный вред здоровью пациента, при этом не излечивая болезнь. Предложенный нами метод… не должен иметь побочных эффектов, которые ограничивали бы его клиническое применение", - заключил исследователь.