Российские ученые разработали способ получения метанола в результате утилизации старых шин

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) разработали эффективную и экологичную технологию переработки старых шин для производства метилового спирта (метанола), который можно использовать в качестве моторного топлива для автотранспорта и авиации. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Перерабатывать старые автомобильные шины для изготовления метанола предложили ученые УрФУ. Для этого предполагается использовать метод паровой газификации шин при температуре 700 градусов и получать синтез-газ с последующей переработкой его в полезный продукт - метанол", - говорится в сообщении.

Утилизация и эффективное использование отходов является одной из актуальных задач для многих стран. Отработанные автомобильные шины представляют существенную угрозу для окружающей среды, поэтому их эффективная переработка очень важна. Мировой объем этого вида отходов оценивается более чем в 10 млн т в год, а российский - в 1 млн т в год.

Переработка изношенных шин имеет большое экономическое значение, поскольку ликвидация свалок позволит освободить значительные площади занимаемых ими земель. В настоящее время применяется ряд технологий по переработке шин: механическая, с применением криогенной технологии, химические методы, озонная переработка шин, пиролиз шин и газификация. Однако пока все эти методы не решили проблему утилизации изношенных шин.

По словам завкафедрой атомных станций и альтернативной энергетики УрФУ Сергея Щеклеина, для переработки шин ученые используют барабанный реактор, где при высоком давлении и температуре удается получить метанол. Количество резины, перерабатываемое установкой, составляет до 457 кг в час, а производительность метанола - до 328 кг в час.

"Из получаемого метанола можно производить формальдегид для изготовления полимерных материалов. Метанол также может использоваться в качестве моторного топлива для автотранспорта и авиации. <…> Научная группа данного проекта под руководством Щеклеина войдет в состав межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, создаваемого в Уральском регионе в рамках нацпроекта "Наука", - добавили в пресс-службе министерства.