Археологи в Великом Новгороде обнаружили первую в этом сезоне берестяную грамоту

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Первая в нынешнем сезоне берестяная грамота найдена в Великом Новгороде. Находку XII века в первый рабочий день обнаружили студенты Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена (Санкт-Петербург), проходящие практику на Троицком раскопе, сообщила ТАСС во вторник заместитель начальника Новгородской археологической экспедиции, профессор кафедры археологии МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Рыбина.

"Грамоту в первый же рабочий день на раскопе нашли студенты университета имени Герцена из Петербурга. Они проходят практику [в Великом Новгороде] с 1950-х годов. Находка - XII век, Троицкий раскоп, с южной стороны от кремля. Раскоп находится в историческом Людином конце, одном из трех древнейших районов Новгорода наряду с Неревским и Славенским", - рассказала Рыбина, которая развернула грамоту с применением специальной технологии.

По ее словам, находке присвоен номер 1114, ее прочитал член-корреспондент РАН Алексей Гиппиус. "Другое дело, сохранность изначально была плохой, а при попытке развернуть грамоту от нее отвалился фрагмент, так что теперь у нас есть только две нижние строки.С изложением содержания нельзя торопиться, поскольку сейчас можно говорить лишь о первоначальном прочтении. Кроме того, необходимо уточнить детали, поскольку нет всеобъемлющего понимания терминов, бытовавших в древнерусском языке", - добавила собеседница агентства.

После того, как грамоту удалось развернуть, необходимо сделать ее прорись и провести другие исследования, обратила внимание Рыбина. Таким образом, добавила она, находка займет место в музее только "на следующий год".

Берестяные грамоты - документы древнейшего этапа письменной истории русского языка, все они относятся к XI-XV векам. В отличие от большинства других текстов той эпохи, письма на бересте дошли до нас в оригиналах, а не в списках, поэтому при их анализе нет необходимости строить предположения о том, что в их языке принадлежит первоначальному документу, а что поздним переписчикам. Первая берестяная грамота в Великом Новгороде была найдена в 1951 году. С тех пор на новгородских раскопах постоянно работает экспедиция исторического факультета МГУ. Археологи считают, что в культурном слое Великого Новгорода XI-XV веков скрыто около 20 тыс. берестяных грамот, тогда как извлечено пока только 5-6%.

Троицкий раскоп находится у начала Троицкой-Пробойной улицы, с 1973 году на нем начала работы Новгородская археологическая экспедиция под руководством академика Валентина Янина. По данным на 2018 год, за 45 лет на раскопе обнаружили свыше 450 берестяных грамот, а площадь самого раскопа превысила 8 тыс. кв. м.