Профессионалы посоревнуются с искусственным интеллектом на выставке ИННОПРОМ-2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Специалисты в пяти областях - изобразительном искусстве, музыке, медицине, языковом переводе и организации выставок - попробуют противостоять современным технологиям на выставке ИННОПРОМ-2019, которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-служба Уральской Торгово-промышленной палаты, на стенде которой пройдет панельная дискуссия "Баттл: человек или машина".

"Оппонировать приверженцам машинных технологий будут музыкант Александр Пантыкин, художник Алексей Рыжков, врач травматолог-ортопед Игорь Матвеев, отоларинголог Елена Погребняк, переводчик Светлана Айшпор и представитель ЦВК "Экспоцентр" Леонид Касюк. Насколько они будут убедительнее сторонников роботизации, должны сказать участники панельной дискуссии путем онлайн-голосования", - рассказали в пресс-службе.

Противостоять профессионалам будут роботы и сервисы на основе искусственного интеллекта. Так разработчики из KUKA Russia покажут роботов, виртуозно играющих на различных инструментах, Сбербанк представит свой сервис "Докдок" (позволяет врачам ставить диагноз на расстоянии), а Свердловский областной онкологический диспансер - искусственный интеллект, помогающий спасать больных на поздних стадиях недуга.

"Яндекс" совместно с компанией Stenograffia презентует робота, который не только восстановил плохо сохранившуюся старинную фреску, но и изобразил ее на стене пятиэтажного дома. Союз переводчиков России в лице Сергея Рыбкина продемонстрирует возможности машинного перевода, а Вадим Ромашев из Международного выставочного онлайн центра - цифровые решения по увеличению поставок продукции на экспорт", - добавили в пресс-службе.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году - "Цифровое производство: интегрированные решения". Партнером ИННОПРОМ-2019 стала Турция, организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.