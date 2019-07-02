Ученые обнаружили новые виды рыб в Кроноцком заповеднике на Камчатке

ТАСС, 2 июля. Новые виды гольцов (семейство лососевых) обнаружены в обособленной водной системе Кроноцкого озера на Камчатке, один из видов отличается огромным широким носом, который может быть "локатором" для поиска пищи. Об этом сообщил ТАСС научный сотрудник Кроноцкого заповедника Евгений Есин.

"Мы занимаемся изучением механизма образования новых видов гольцов в Кроноцком озере. Например, у одной из озерных групп, мы назвали ее "лопатоносой", образовался огромный широкий нос с бульбой на конце. Функция этого носа совсем не очевидна. Внутри носа сохраняется постоянная точка роста хряща и имеются полости. Кости верхней челюсти особым образом разрастаются, чтобы этот нос поддерживать. Возможно, что нос используется для поиска пищи, например, рачков, которые прячутся в грунте и за камнями", - сказал Есин.

По его словам, из восьми образовавшихся в озере новых форм гольцов, шесть являются генетически изолированными, представляя собой новые виды. Они различаются питанием и поведением, внешним строением, скоростью роста, а также местами размножения. Таким образом, несмотря на происходящее в мире исчезновение видов, в Кроноцком заповеднике они образуются.

"Голец, который оказался в изоляции в Кроноцком озере, оказался очень хорошо приспособлен к адаптации. Это самая простая рыба, ее генотип изначально не специализирован, а экологическая пластичность чрезвычайно высокая. Оказавшись в этом озере, гольцы начали захватывать разные экологические ниши и очень быстро, взрывным путем, эволюционировать. Эволюционным изменениям порядка 12 тысяч лет, и они активно продолжаются", - добавил Есин.

Научная группа проводит исследования гольцов в лаборатории Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН в Москве, куда была доставлена икра, собранная и искусственно оплодотворенная на нерестилищах в полевом сезоне 2018 года. Ученые намерены выяснить, как нерест в различных притоках заповедного водоема при разной температуре влияет на формирование эволюционных различий рыб.

"Из-за того, что в Кроноцком озере сложная и структурированная экологическая система, а стабильный климат обеспечивает ежегодную повторяемость экосистемных циклов, возник самый сложный в мире "пучок" видов лососевых рыб. Режим Кроноцкого заповедника помогает сохранить эту "генетическую лабораторию". Есть множество примеров, как вмешательство в экосистему уничтожало подобные "пучки", представители которых были узкоспециализированными, а значит, зависимыми от внешних воздействий - озеро Севан в Армении, озеро Титикака в Южной Америке", - отметил ученый.

Кроноцкое озеро

Это крупнейшее по площади пресноводное озеро Камчатки, образованное в результате перекрытия древней долины реки Кроноцкой лавовыми потоками от извержений вулканов Кроноцкого и Крашенинникова. Водоем уникален не только происхождением, но и своими обитателями. В результате долговременной изоляции из проходной нерки сформировалась популяция жилой ее формы - кокани, численностью около 30 миллионов особей. Механизмы видообразования в закрытой озерной экосистеме находятся под пристальным вниманием генетиков и ихтиологов.

В восточной части Кроноцкого озера разбросаны одиннадцать живописных островов, поднимающихся на 25-50 метров над водой. Кроноцкое озеро полностью замерзает с конца декабря по середину мая. Мощность ледового покрова достигает одного метра. Из озера вытекает река Кроноцкая, которая на протяжении 12 километров верхнего течения проходит мощные пороги, препятствующие заходу лососей в озеро.