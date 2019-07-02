"Известия": российско-китайская научная экспедиция отправится в Арктику в 2020 году

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Совместная российско-китайская исследовательская экспедиция из 80 ученых отправится в Арктику летом 2020 года. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на предоставленную Институтом океанологии Российской академии наук (ИО РАН) программу.

"Совместная китайско-российская экспедиция в Арктику запланирована на лето 2020 года. На судне будут находиться 80 ученых, которые проведут ряд исследований в Баренцевом, Карском и Восточно-Сибирском морях, а также в море Лаптевых. Планируется наблюдать за жизнью морских животных, изучить механизм связи между природной трансформацией Арктики и глобальным изменением климата и дать рекомендации по оптимизации движения по Северному морскому пути", - сообщается в публикации.

Экспедицию организует Китайско-российский арктический научно-исследовательский центр, созданный в апреле ИО РАН и китайской Национальной лабораторией по морской науке и технике в Циндао. Точный маршрут рейса пока не известен. По предварительным данным, экспедиция начнется в Калининграде и через Баренцево, Карское и море Лаптевых проследует в Восточно-Сибирское море. Продолжительность исследовательской миссии составит около двух месяцев, ученые проведут работы в 50-60 специально выбранных географических точках.

По данным газеты, на корабле будут находиться 80 ученых (по 40 от каждой страны) и 40 членов экипажа (все - россияне). Россия и Китай будут раздельно оплачивать расходы на свое оборудование и снаряжение, подготовку научных сотрудников. Примерный бюджет российской части экспедиции составляет 80 млн рублей, однако он еще не утвержден и может быть увеличен.

Первая российско-китайская арктическая экспедиция состоялась в 2016 году. В июле 2017 года РФ и Китай договорились о сотрудничестве и реализации совместных проектов по созданию Северного морского пути. Осенью прошлого года состоялась вторая совместная экспедиция в Арктику, результаты которой, по мнению ученых, позволят ускорить создание Полярного Шелкового пути в качестве альтернативы Суэцкому каналу.