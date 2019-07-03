Российские и корейские биологи впервые провели совместные исследования в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Ученые из Национального института по изучению морского биоразнообразия Республики Корея (MABIK) и Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского (ННЦМБ) ДВО РАН впервые провели совместные полевые исследования в Японском море. Для этого во Владивосток прибыли 10 корейских специалистов, сообщила в среду пресс-служба Приморского океанариума.

"В ходе полевых работ были проведены сборы морской фауны и флоры на побережье Амурского и Уссурийского заливов и острова Русский тремя отрядами: литоральным (прибрежным - прим. ТАСС), водолазным (сублитораль) и гидробиологическим на малом научно-исследовательском судне "Владимир Касьянов", - говорится в распространенном сообщении.

Отряд аквалангистов собирал на разных глубинах образцы флоры и фауны. Гидробиологический отряд работал с борта исследовательского судна дночерпателем и планктонными сетями. Отмечается, что корейские специалисты впервые познакомились с представителями прибрежной биоты залива Петра Великого.

Как сообщается, собранный материал пополнит научные фонды корейского института, а также будет подробно изучен. "Россия и Корея делят общее море и понимание особенностей и изменений его биоразнообразия - насущная задача", - говорится в сообщении.

В 2017 году два института - MABIK и ННЦМБ ДВО РАН - договорились о создании совместной открытой морской лаборатории по изучению биоразнообразия (Marine Joint Laboratory of Biodiversity, MJLB). Ее официальное открытие состоялось в сентября 2018 года. Все это время велись подготовительные работы для того, чтобы выйти в море для совместных исследований. Следующим этапом российские и корейские ученые проведут полевые работы в прибрежных водах Республики Корея. План сотрудничества принят на три года.