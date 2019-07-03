В РАН подтвердили факт установки старого зеркала на крупнейшем в России телескопе

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вице-президент Российской академии наук, бывший директор Специальной астрофизической обсерватории РАН Юрий Балега подтвердил в среду ТАСС факт установки старого зеркала на крупнейшем в России телескопе БТА, работающем в этой обсерватории в поселке Нижний Архыз на Северном Кавказе.

Накануне научный портал N+1 со ссылкой на неназванного сотрудника обсерватории сообщил, что на БТА (Большой телескоп альт-азимутальный) вернули прежнее зеркало. Обновленное зеркало, которое в декабре 2018 года было установлено на телескоп после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла в Подмосковье, сняли, его судьбу предстоит решить комиссии, в которую помимо представителей обсерватории включены специалисты с названного завода, а также ЛОМО и НПО "Оптика".

"Чтобы телескоп не простаивал, будет работать старое зеркало, пусть и со средненькими параметрами", - сказал собеседник агентства.

При этом работа над новым зеркалом для телескопа будет продолжена, добавил он. "Совещания в Москве прошли (в июне - прим. ТАСС), по итогам были подготовлены соответствующие заключения, но со стороны "Ростеха" и обсерватории точка в этом вопросе еще не поставлена. Поэтому будем решать, что дальше делать. Скорее всего, станем дорабатывать его дальше в цеху на Лыткаринском заводе. Это не просто сложная, а сверхсложная задача", - добавил Балега.

О телескопе

БТА - крупнейший в России и один из крупнейших в мире телескопов, диаметр его главного монолитного зеркала составляет шесть метров. БТА установлен в Специальной астрофизической обсерватории РАН в поселке Нижний Архыз в горах Карачаево-Черкесии на Западном Кавказе.

Самое первое зеркало, установленное на БТА в 1975 году, оказалось некачественным - значительную часть его поверхности занимали оставшиеся в стекле пузыри воздуха. Через четыре года на телескоп было поставлено второе зеркало, которое использовалось до 2018 года. Поверхность этого зеркала тоже деградировала, поэтому в 2007 году первое зеркало отправили на Лыткаринский завод оптического стекла, где с него сняли слой толщиной около 8 мм и заново переполировали. В феврале 2018 года обновленное зеркало вернули в обсерваторию и установили на телескоп. Первые измерения показали, что зеркало не вполне соответствует техническому заданию, а некоторые ученые заявили, что обновленное зеркало хуже старого.

В начале июня стало известно, что руководство обсерватории решило снять обновленное зеркало с телескопа.