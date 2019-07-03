Эксперты "Сколково" проведут мастер-классы для участников интенсива "Остров 10-22"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Эксперты Фонда "Сколково" в ходе лекций и мастер-классов расскажут участникам образовательного интенсива "Остров 10-22", который пройдет в июле на базе Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), о правилах коммерциализации результатов научно-технической деятельности, о продвижении разработок и особенностях развития сообщества молодых предпринимателей. Об этом в среду сообщила пресс-служба Фонда.

"В рамках деловой программы пройдут мастер-классы ключевых спикеров Фонда "Сколково" и Сколтеха. Эксперты расскажут о правилах коммерциализации результатов научно-технической деятельности для университетов, тонкостях создания концепций развития и продвижения продуктов, особенностях развития сообщества молодых предпринимателей", - говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты "Сколково" обсудят с участниками интенсива вопросы защиты интеллектуальной собственности, взаимодействия с индустриальными партнерами, участия стартапов и их команд в акселераторах, коснутся темы технологической подготовки производства и других этапов работы с технологиями. А также об особенностях работы с технологиями для топливно-энергетического комплекса (ТЭК), медицины, интернета вещей и других приоритетных сфер.

Например, директор Открытого университета "Сколково" Екатерина Морозова расскажет о том, как краткосрочные программы дополнительного профессионального образования могут быть использованы для развития технологического предпринимательства. А вице-президент по науке и образованию Фонда "Сколково" Николай Суетин - о принципах и этапах планирования, необходимых для успешного продвижения и продажи инновационных решений.

В рамках мероприятия мастер-классы также проведут профессор Сколтеха Артем Оганов, управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности "Сколково" Антон Пушков, директор центра компетенций Fintech&Blockchain Фонда "Сколково" Павел Новиков, директор по науке, технологиям и образованию Фонда "Сколково" Александр Фертман и другие.

"Для проекта "Сколково" образовательный интенсив "Остров 10-22" великолепная возможность поделиться наработанным за 10 лет опытом. Мы развиваем технологические стартапы, построили и вдохнули жизнь в крупнейший в Восточной Европе технопарк, создали с нуля университет, в котором проводятся исследования мирового уровня, а также сформировали международную инновационную экосистему с региональными университетами, заинтересованными в том, чтобы усилить свою роль в регионе, стране и даже в мире", - цитирует пресс-служба Фертмана.

О программе

Образовательный интенсив "Остров 10-22" пройдет с 10 по 22 июля на базе Сколковского института науки и технологий - Сколтеха. В интенсиве примут участие 1,5 тыс. человек, включая более 100 команд университетов и научно-образовательных центров. Организаторами образовательного интенсива "Остров 10-22" выступают Министерство науки и высшего образования, Сколтех, Фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Агентство стратегических инициатив, Университет 20.35, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ).

Первый образовательный интенсив "Остров 10-21" прошел летом 2018 года на острове Русский во Владивостоке. Там впервые были определены принципиально новые подходы и практики интенсивного обучения с применением технологий искусственного интеллекта, сбором цифрового следа, формированием индивидуальных образовательных траекторий.

Основной задачей второго интенсива на базе Сколтеха станет развитие управленческих команд региональных вузов, которые смогут реализовать системные изменения, обеспечивающие технологический прорыв.

Для вузов участие в "Острове" станет началом взаимодействия с НТИ - программой по созданию условий для вывода российских прорывных технологий на международные рынки. Задачи и возможности НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году должно быть создано 14 центров компетенций НТИ.