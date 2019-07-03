ЦАГИ разработал и испытал высотный беспилотник на солнечных батареях

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) разработали и испытали высотный беспилотник на солнечных батареях, который может находиться в воздухе на протяжении нескольких недель, говорится в сообщении на сайте института.

"На беспилотнике предполагается использование пленочных элементов солнечных батарей. Полет в ночное время будет осуществляться на резервных аккумуляторных батареях и составит 10-12 часов", - говорится в сообщении.

По данным института, целевой нагрузкой подобных аппаратов могут быть ретрансляторы связи, фото- и видеоаппаратура, а также метеорологическое оборудование.

В ЦАГИ уточнили, что компоновка перспективной машины предусматривает размещение винтов на концах крыла, что обеспечит меньший расход энергии.

Ученые ЦАГИ завершили первый этап экспериментов крупноразмерной модели-демонстратора, выполненной в масштабе один к шести, испытания прошли в аэродинамической трубе малых скоростей института.

"По результатам исследований были получены высокие значения аэродинамического качества, подтверждена эффективность выбранной схемы летательного аппарата и концепции применения механизации крыла", - отмечается в сообщении.