{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦАГИ разработал и испытал высотный беспилотник на солнечных батареях

В качестве полезной нагрузки машина может нести ретрансляторы связи, видеоаппаратуру, а также метеорологическое оборудование

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) разработали и испытали высотный беспилотник на солнечных батареях, который может находиться в воздухе на протяжении нескольких недель, говорится в сообщении на сайте института.

"На беспилотнике предполагается использование пленочных элементов солнечных батарей. Полет в ночное время будет осуществляться на резервных аккумуляторных батареях и составит 10-12 часов", - говорится в сообщении.

По данным института, целевой нагрузкой подобных аппаратов могут быть ретрансляторы связи, фото- и видеоаппаратура, а также метеорологическое оборудование.

В ЦАГИ уточнили, что компоновка перспективной машины предусматривает размещение винтов на концах крыла, что обеспечит меньший расход энергии.

Ученые ЦАГИ завершили первый этап экспериментов крупноразмерной модели-демонстратора, выполненной в масштабе один к шести, испытания прошли в аэродинамической трубе малых скоростей института.

"По результатам исследований были получены высокие значения аэродинамического качества, подтверждена эффективность выбранной схемы летательного аппарата и концепции применения механизации крыла", - отмечается в сообщении.

Теги
Россия
СМИ: ученые обнаружили за три года 84 неизвестных пульсара
Как сообщает агентство "Синьхуа", исследователи работали на сферическом радиотелескопе с 500-метровой апертурой
Читать полностью