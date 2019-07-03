Ученые составили веб-атлас энергии волн морей России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Ученые географического факультета МГУ имени Ломоносова опубликовали в открытом доступе первую версию веб-атласа доступной волновой энергии морей России. Эти данные в дальнейшем будут использованы для расчета оптимального состава гибридных энергетических установок, использующих одновременно солнечную, ветровую и волновую энергию, сообщила в среду пресс-служба факультета.

"Ученые географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова опубликовали в открытом доступе первую версию веб-атласа доступной волновой энергии морей России. В ней опубликованы данные о пространственном распределении энергии волн в Черном, Каспийском, Балтийском, Баренцевом и Карском морях. Также атлас содержит информацию об основных параметрах ветрового волнения. Пользователи могут оценить величину средней энергии волн разных морей РФ", - говорится в сообщении.

Проблемами возобновляемой энергетики с каждым годом становится все острее. Использование энергии солнца, ветра и волн является одним из реальных вариантов замещения углеводородных ресурсов, которые истощаются, а при их использовании причиняется вред окружающей среде. Однако характеристики возобновляемых источников энергии - солнца, ветра, волн - непостоянны и неравномерно распределены в пространстве и во времени. Поэтому для их эффективного использования ученым необходимо проводить оценку количества доступной "зеленой" энергии.

К созданию веб-атласа доступной волновой энергии в морях России ученые географического факультета приступили в 2018 году. Основу атласа составляют уникальные данные об энергетическом потенциале ветра и волн, полученные сотрудниками факультета по результатам моделирования на основе оригинальных методик. В ближайшее время веб-атлас пополнится данными об энергии ветра, а также специальным статистическим функционалом, позволяющим оценить сезонную изменчивость характеристик волн и ветра.

В рамках проекта по созданию веб-атласа, который выполняется при поддержке Русского географического общества, ученые МГУ также разрабатывают методику для расчета оптимального состава гибридных энергетических установок, использующих одновременно солнечную, ветровую и волновую энергию.

"Эта методика позволит рассчитывать количество генераторов того или иного типа для наиболее стабильной выдачи электроэнергии или для максимальной ее выработки за определенный промежуток времени в конкретной географической точке", - сказал координатор проекта по созданию веб-атласа Станислав Мысленков, слова которого приводятся в сообщении.