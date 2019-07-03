Мультиспектральные снимки помогли прочесть берестяные грамоты с выцветшими чернилами

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Сергей Новиков/. Ученые национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" совместно с коллегами из Института археологии (ИА) РАН сумели прочесть новгородские берестяные грамоты с выцветшими чернилами. Фрагменты плохо читаемого текста, написанного нашими предками более 600 лет назад, удалось увидеть с помощью метода мультиспектрального фотографирования, сообщает в среду пресс-служба Курчатовского института.

Первое комплексное исследование написанных чернилами берестяных грамот из Великого Новгорода выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Курчатовского института, а образцы для исследований предоставлены ИА РАН. Результаты работы представлены на 7-й Европейской конференции по рассеянию нейтронов, которая проходит в Санкт-Петербурге 1-5 июля.

"В нашей новой работе мы применили не разрушающий естественнонаучный подход к изучению письменных объектов культурного наследия", - приводятся в сообщении слова одного из авторов исследования, ведущего научного сотрудника НИЦ Евгения Созонтова.

Исследователи изучили две из трех известных науке новгородских берестяных грамот, которые были написаны чернилами в XIV и XV веков и при научной систематизации в прошлом столетии получили номера 496 и 1089. С помощью метода мультиспектрального фотографирования удалось увидеть скрытые фрагменты угасшего и плохо читаемого текста. "Съемка велась на специально подготовленный фотоаппарат без низкочастотного фильтра, что позволило зафиксировать отраженный инфракрасный свет в диапазоне 940-1100 нанометров и получить снимки видимой люминесценции при освещении грамоты ультрафиолетовым светом", - рассказал научный сотрудник Центра палеоискусства Института археологии РАН Александр Пахунов, который также является автором исследования.

В итоге ученые выяснили состав чернил, использовавшихся для написания грамот, после чего продолжили цифровую обработку изображения, еще сильнее усилившую контраст между фоном и текстом. "Буквы на грамоте № 496 стали отчетливее читаться на снимках в отраженных инфракрасных лучах, что подтверждает предположение о ее выполнении сажевыми чернилами. Для визуализации текста грамоты № 1089 эффективной оказалась фотосъемка видимой люминесценции с последующим усилением цветового контраста. Вместе с тем на фотографии в инфракрасном диапазоне буквы не стали читаться лучше, что косвенно подтвердило отсутствие сажи в чернилах", - отметил Пахунов.

Древнерусские берестяные грамоты - документы древнейшего этапа письменной истории русского языка - относятся к XI-XV векам. В отличие от большинства других текстов той эпохи, письма на бересте дошли до нас в оригиналах, а не в списках, поэтому при их анализе нет необходимости строить предположения о том, что в их языке принадлежит первоначальному документу, а что - поздним переписчикам. Первая берестяная грамота была найдена в Великом Новгороде в 1951 году. Археологи считают, что в культурном слое Великого Новгорода XI-XV веков скрыто около 20 тыс. берестяных грамот, тогда как извлечено пока только 5-6%.