Археологи обнаружили захоронение Бронзового века при раскопках в Нижегородской области

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Археологи обнаружили при раскопках средневекового поселения в Нижегородской области захоронение, относящееся к Бронзовому веку. Это первая подобная находка в регионе за последние несколько десятков лет, сообщил ТАСС в среду руководитель работ, сотрудник Института археологии РАН Сергей Милованов.

"Мы вели раскопки средневекового поселения и на одном из участков было обнаружено захоронение Бронзового века. Размер могильной ямы - 80 см на 2 м, типичный ее размер. В захоронении лежал каменный топор, глиняные сосуды", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что если на Юге России и в Черноземье захоронения Бронзового века активно изучают в ходе археологических работ, то для Центрального федерального округа такая находка - редкость. "В Нижегородской области за последние несколько десятков лет это первое обнаруженное захоронение Бронзового века", - отметил Милованов.

По его словам, следов поселения Бронзового века на месте раскопок не обнаружено. "Захоронение располагалось отдельно", - добавил он. Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области, возраст находки оценивается примерно в 3,5 тыс. лет.

В XIV-XV веках на этой территории возникло средневековое поселение, известное под названием Кузнечиха-3. Оно просуществовало недолго и было заброшено, вновь люди поселились здесь только в XVIII веке. Археологические исследования на этом месте начались в связи с запланированным строительством административного здания, отметили в пресс-службе регионального правительства.

Милованов добавил, что археологические работы на объекте идут около двух месяцев и приближаются к завершению. "Мы изучаем часть средневекового поселения, достаточно большого по площади. Обнаружено несколько усадеб, остатки построек, предметы быта, вооружения (например, наконечник копья), разнообразные украшения - накладки, стеклянные браслеты, глиняная бусина", - добавил собеседник агентства. До начала строительных работ все находки будут зафиксированы, а после изучения и реставрационных работ переданы в музей.