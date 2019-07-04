Цех фабрики "Гознака" реконструировали с применением высокотехнологичных углеродных лент

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Углеродные ленты CarbonWrap Tape производства ООО "Нанотехнологический центр композитов" (НЦК), примененные при реконструкции одного из производственных цехов филиала АО "Гознак" в Москве, увеличили несущую способность железобетонного перекрытия. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), одного из создателей НЦК.

Усилить перекрытие одного из участков производственной площадки потребовалось в связи с установкой нового оборудования. "Нагрузка на перекрытие выросла значительно, вес установленной машины составил более 45 тонн. Для решения такой задачи требовалось надежное современное решение, способное также воспринимать и динамическую нагрузку, возникающую при работе оборудования", - приводит пресс-служба слова начальника отдела капитального строительства филиала АО "Гознак" Александра Акимова.

Применение системы внешнего армирования CarbonWrap на основе углеволокна позволило провести реконструкцию без привлечения тяжелой техники и без проведения сварки, что критично в условиях реконструкции на действующем производстве. Дополнительное преимущество: данное усиление не увеличило нагрузку на существующие конструкции с учетом небольшого веса материалов из углеродных волокон.

Московская печатная фабрика - одно из крупнейших полиграфических предприятий АО "Гознак". Производит банкноты, ценные бумаги (акции, облигации, сертификаты, векселя), паспорта, удостоверения, документы об образовании и квалификации, трудовые книжки, специальные, акцизные и почтовые марки и другую защищенную полиграфическую продукцию.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в соответствии с Федеральным законом №211-ФЗ "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий". Целью деятельности Фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых Роснано образовательных и инфраструктурных программ. Председателем правления Фонда является председатель правления Роснано Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда - Андрей Свинаренко.